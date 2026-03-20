CVG-RJ e Starr impulsionam capacitação em vida e PME

Encontro foca em novos negócios e crescimento dos corretores – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), em parceria com a Starr Insurance, realizou na manhã de 18 de março, um encontro na sede do Clube, no Centro do Rio, voltado a corretores e profissionais interessados em ampliar conhecimentos, expandir seus negócios no segmento de seguro de vida e pequenas e médias empresas (PME).

Durante o evento, onde estavam presentes pela empresa Luciana Maio, commercial manager A&H da Starr Insurance e Eduardo Salgado, head commercial A&H da Starr Insurance, foram abordadas estratégias de vendas, novidades em produtos, com foco em performance e crescimento sustentável.

Diferenciais- Para a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, o encontro foi importante pelos diferenciais dos seguros vida e vida em grupo que a Starr oferece. “Um dos pontos que considero muito relevante do seguro vida em grupo da Starr é a possibilidade de retroatividade no início da vigência, que pode ser ajustada para o primeiro dia do mês, mesmo quando o seguro é contratado até o dia 15. Isso acontece, porque a operação trabalha com o mês fechado, permitindo que o cliente atenda a exigências contratuais de forma mais ágil. Nem todas as seguradoras oferecem essa flexibilidade, o que torna esse diferencial ainda mais positivo, especialmente para quem precisa comprovar a contratação dentro do próprio mês,” explicou.

Novos entrantes – Sobre os encontros do CVG-RJ, Sonia ressalta que tem observado a presença crescente de profissionais em transição de carreira, muitos deles com experiência em seguradoras, especialmente nas áreas de subscrição e produtos. “Esses encontros têm se mostrado fundamentais para apresentar novas possibilidades de atuação, seja como corretores ou na prestação de serviços operacionais. O CVG-RJ entende que esse movimento é muito positivo, pois contribui para apoiar e orientar esses profissionais nesse momento de transição, aproveitando toda a experiência que já trazem do mercado,” concluiu a presidente do CVG-RJ.

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros

Foto: Da esquerda para a direita: Enio Miraglia, secretário do conselho consultivo do CVG-RJ; Sonia Marra, presidente do CVG-RJ; Luciana Maio, commercial manager A&H da Starr Insurance; Eduardo Salgado, head commercial A&H da Starr Insurance e Wellington Costa, diretor adjunto do CVG-RJ – Foto: Divulgação