CVG-RJ é apoiador do Instituto Minha Vida Protegida

Após três anos de atuação como Movimento, o Minha Vida Protegida tornou-se Instituto, e realizará seu primeiro congresso em março. Na inscrição do evento, associados do CVG-RJ tem desconto especial de 15% – A presidente do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), Sonia Marra, embaixadora do Minha Vida Protegida desde a sua criação, participou de forma online da reunião de fundação do Instituto Minha Vida Protegida, realizada no dia 3 de fevereiro. O movimento, que atua há três anos na promoção da conscientização sobre a importância do seguro de Vida na vida da sociedade brasileira, passa agora a ter status institucional e se prepara para realizar seu primeiro congresso, nos dias 6 e 7 de março, no Espaço Center 3 – Shopping Center 3, em São Paulo.

Apoio contínuo – Sonia Marra destacou o suporte contínuo do CVG-RJ à iniciativa. “Sempre apoiamos o Minha Vida Protegida, desde o seu início, por acreditarmos na relevância do trabalho de conscientização sobre a importância do Seguro de Vida para a sociedade e na disseminação da cultura do seguro no país. Esse apoio continua agora, nesta nova fase como Instituto, e também no primeiro congresso”, afirmou.

O congresso reunirá profissionais do mercado segurador, especialistas e lideranças abordando temas como proteção e planejamento financeiro, com conteúdo estratégico, troca de experiências e imersão total no universo do Seguro de Vida.

Desconto especial- O CVG-RJ como um dos participantes e apoiadores institucionais do Congresso Minha Vida Protegida 2026, terá um desconto especial para seus associados na inscrição do evento. “O presidente do Instituto Movimento Vida Protegida, Rogério Araújo, concedeu ao CVG-RJ um desconto especial de 15% na inscrição para o Congresso Minha Vida Protegida, reforçando a nossa parceria e comprometimento”, disse a presidente Sonia Marra.

Segundo o presidente do Instituto Minha Vida Protegida, Rogério Araújo, “nosso objetivo é construir, junto às entidades representativas do setor, uma relação institucional, transparente e colaborativa, promovendo iniciativas que fortaleçam o mercado, valorizem os profissionais e ampliem o alcance da educação securitária no país”.

Importante – Para fazer a inscrição no Congresso Minha Vida Protegida e usar o cupom de desconto de 15%, basta digitar CVGRJ15 no local onde se lê “cupom de desconto” acessando este link:

https://www.sympla.com.br/evento/congresso-mvp-2026/3290236?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPNTY3MDY3MzQzMzUyNDI3AAGnPSxMrtgJ_VX_httyZk9XopXC7clTW8-KmbYvKE2gpaPmfYndlFvZZ-CkqDg_aem_6wT4tpUJt-Q3ZsUg2foEAg&referrer=l.instagram.com&referrer=l.instagram.com&share_id=copiarlink

Serviço:

Congresso Minha Vida Protegida

Local: Espaço Center 3 – Av. Paulista, São Paulo – SP

Data e Horário: 06 e 07 de março, 8h às 18h.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros