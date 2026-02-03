CVG-RJ apresenta a edição especial da revista com olhar estratégico sobre presente e futuro do mercado

Publicação reúne eventos, entrevistas, inovação e homenagens ocorridas e projeta um 2026 com novas oportunidades – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) lança uma edição especial de sua revista institucional, reunindo os principais acontecimentos, debates e tendências do mercado de seguros que contaram com a participação da entidade ao longo de 2025. A publicação traz uma curadoria de conteúdos estratégicos que conectam informação, relacionamento e conhecimento, reafirmando o papel do CVG-RJ como agente ativo na evolução do setor.

Logo nas páginas iniciais, o editorial destaca como eventos, turismo e esportes devem impulsionar o mercado de seguros em 2026, apontando oportunidades e novos cenários para o setor. Entre os destaques da edição estão entrevistas inspiradoras, como o depoimento de Fátima Monteiro, presidente do Clube de Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), que é entrevistada pela presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, no programa Histórias de Valor, compartilha a sua trajetória profissional no mercado com orgulho de ser corretora de seguros.

A publicação também registra a participação da presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, em importantes espaços de debate, como a palestra sobre seguro que realizou no IBMEC, além de sua presença em eventos de relevância nacional e internacional, como o CQCS Insurtech & Inovação 2025 e o Women Global Leaders.

A promoção do relacionamento com o mercado, através do CVG-RJ, ganha evidência com a cobertura de encontros técnicos com seguradoras e insurtechs, ações de qualificação profissional, iniciativas de educação financeira e movimentos de conscientização, como o Minha Vida Protegida. Datas simbólicas, como o Dia do Corretor, reforçam o reconhecimento à categoria.

Entre os pontos altos da publicação estão a cobertura da 49ª edição do “Destaques do Ano” – o Oscar do Seguro –, realizada no Copacabana Palace, e a tradicional Feijoada do CVG-RJ, que celebrou seus 25 anos unindo confraternização, solidariedade e homenagens.

A revista destaca ainda iniciativas de inovação, como a participação do CVG-RJ, pela primeira vez, no HUB+Conselheiras RJ. O início da programação de 2026 com o workshop de Planejamento Financeiro, a chegada de novas beneméritas, uma análise sobre o novo marco regulatório dos seguros, com foco no segmento de pessoas, feita pelo advogado Marcelo Rocha, ex-diretor da Susep e atual assessor da presidência da ENS, dá uma visão estratégica sobre as perspectivas para 2026 também estão na edição.

Para saber mais acesse: https://online.fliphtml5.com/yybuv/CVG-_2026_SITE-FINAL/#p=1

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros