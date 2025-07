Curso Ead de LGPD em Contratos de Seguros será nos dias 22 e 24 de Julho…

Dias 22 e 24 de Julho – O curso tem carga horária de 04 horas e será ministrado pela advogada Dra Juliana Salicio de Carvalho Chiquette, que é especialista em Direito do Seguro com ênfase em mediação e arbitragem. É uma das pioneiras nas atividades do CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News com a apresentação de palestras e diversos cursos. Entre eles o de Seguros Aeronáuticos, tema no qual também é especialista. Confira o programa e faça reserve a sua inscrição através do WhatsApp 11 934157357 ou E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

CURSO BÁSICO EAD de LGPD EM CONTRATOS DE SEGUROS

Data: 22 e 24 de Julho de 2025 – Das 19h00 ás 21h00

Carga Horária: 04 Horas – Plataforma GoogleMeet

Professora: Dra Juliana Salicio de Carvalho Chiquette

Realização:

Centro de Capacitação Profissional Seg News

Dra Juliana Salicio de Carvalho Chiquette:

OAB/SP 317.451, graduada pela Universidade Santa Cecília em 2010, pós-graduada em Direito Contratual pela Faculdade Legale, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale, pós-graduada em Mediação, Negociação e Arbitragem pela Faculdade Legale, pós-graduanda em Direito Empresarial pela Faculdade Legale, pós-graduanda em Direito Constitucional pela Faculdade Legale, pós-graduanda em Lei de Proteção de Dados pela Faculdade Legale, pós-graduanda em advocacia extrajudicial, mestranda em Resolução de Conflitos pela Universidade Del Atlântico – Espanha, docente do Centro de Capacitação Profissional SegNews e do Centro de Estudos em Direito e Negócios – CEDIN, autora de livros e artigos jurídicos. Membro da Comissão de Estudos de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Triênio 2019/2021. Membro da Comissão de Práticas Colaborativas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Triênio 2019/2021. Membro da Comissão de Direito Aeronáutico da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo nos triênios 2016/2018 e 2019/2021. Membro da Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Triênio 2016/2018. Membro da Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Triênio 2023/2025. Membro da APDADOS .

Programa:

Objetivos:

– Entender os princípios da LGPD e sua aplicação em contratos de seguro

– Conhecer as obrigações das seguradoras em relação à proteção de dados

– Aprender a implementar práticas de conformidade com a LGPD em contratos de seguro

Dia 22 de Julho

Hora 1: Introdução à LGPD e sua Aplicação em Seguros

– Introdução à LGPD e seus princípios

– Aplicação da LGPD em contratos de seguro

– Importância da proteção de dados em seguros

Hora 2: Obrigações das Seguradoras

– Obrigações das seguradoras em relação à coleta, armazenamento e tratamento de dados

– Direitos dos titulares de dados (segurados, beneficiários, etc.)

– Importância da transparência e da comunicação clara com os titulares de dados

Dia 24 de Julho

Hora 3: Implementação de Práticas de Conformidade

– Implementação de práticas de conformidade com a LGPD em contratos de seguro

– Controle de acesso e segurança de dados

– Notificação de incidentes de segurança e violação de dados

Hora 4: Boas Práticas e Desafios

– Boas práticas para a proteção de dados em seguros

– Desafios e oportunidades para as seguradoras em relação à LGPD

– Estudos de caso e exemplos práticos

Atividades:

– Discussão em grupo sobre casos de proteção de dados em seguros

– Análise de políticas de privacidade e termos de uso

– Exercícios práticos sobre implementação de práticas de conformidade

Recursos:

– Slides de apresentação

Informação para Inscrições:

Investimento………………………………R$ 160,00

(*) Inclui Certificado

Forma de Pagamento: Pix: 11 934157357

Dados para Inscrição:

Nome:

Empresa:

E-mail:

WhatsApp: