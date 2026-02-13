CSP-MG lança revista anual e celebra 15 anos de atuação no mercado

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) lançou a 11ª edição de sua revista anual, publicação que consolida o papel da entidade como referência em informação qualificada, relacionamento institucional e fortalecimento do mercado de seguros de pessoas.

A edição ganha significado ainda mais especial pois celebra os 15 anos de atuação do CSP-MG, marcando uma trajetória de protagonismo, representatividade e contribuição efetiva para o desenvolvimento do setor em Minas Gerais e no Brasil.

Com conteúdo editorial atualizado e abordagem estratégica, a revista reúne temas relevantes para corretores, executivos do setor e lideranças do mercado. A publicação traz matérias especiais, como a entrevista com o professor e consultor Maurício Tadeu Barros Morais sobre os impactos e as aplicações da Inteligência Artificial no mercado segurador, além de artigos técnicos assinados por especialistas, análises de cenário, tendências e cobertura das principais ações e eventos promovidos pelo Clube ao longo de 2025.

Entre os articulistas convidados estão os presidentes da CNseg, Dyogo Oliveira; da FenaPrevi, Edson Franco; da FenaSaúde, Raquel Reis; da Fenacor, Armando Vergilio, além do advogado especialista em direito securitário, Landulfo Ferreira. Eles abordam temas atuais e estratégicos para o setor, contribuindo para elevar o nível do debate técnico e institucional.

Segundo o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, a revista vai além de um registro institucional. “A publicação reflete o momento do mercado e o papel do CSP-MG como agente de conexão, conhecimento e valorização do seguro de pessoas. Ao longo desses 15 anos, construímos uma história pautada pelo diálogo, pela qualificação profissional e pelo fortalecimento das relações institucionais”, afirma.

A valorização das beneméritas mantenedores do Clube também ocupa espaço de destaque na edição. As empresas parceiras contam com páginas institucionais, reforçando sua presença e contribuição para o crescimento do segmento. Para o presidente, essa visibilidade é parte da essência do Clube. “O CSP-MG é uma entidade construída de forma colaborativa. Reconhecemos quem caminha conosco e investe no desenvolvimento do mercado”, ressalta Mello.

A versão digital já está disponível ao público, enquanto a edição impressa circulará em breve. Para conferir o conteúdo na íntegra, basta acessar:

https://www.yumpu.com/pt/document/read/70954583/revista-do-cspmg-2026/1