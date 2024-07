Crianças de associação beneficente da Allianz realizam apresentação de ballet baseada no Pequeno Príncipe

Espetáculo demonstrou a importância do amor e dos laços de amizade, valores também promovidos pela instituição em quase três décadas de funcionamento – A Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz (ABA) reuniu mais de 220 crianças atendidas pela instituição na mostra de ballet “Para além do céu azul”. Realizado no dia 29 de junho, no Teatro do CEU (Centro Educacional Unificado) Quinta do Sol, o espetáculo foi baseado no livro “O Pequeno Príncipe”, de Antonie de Saint Exupéry. A obra, que é uma das mais aclamadas da literatura, traz lições de vida, amor e amizade, alinhando-se com a trajetória da Associação, que em agosto deste ano comemora 30 anos de atuação.

Foram realizadas duas sessões, acompanhadas por aproximadamente 590 pessoas. Nelas, crianças de 5 a 10 anos apresentaram os conhecimentos adquiridos e compartilhados na ABA. De acordo com Rose Oliveira, diretora da Associação, além de celebrar o amor e os laços de amizade, as apresentações tiveram como objetivo demonstrar a importância da instituição que, ao longo de quase três décadas, cativou e foi cativada por inúmeras crianças.

“No livro ‘O Pequeno Príncipe’, há uma passagem que menciona a rosa e a importância de cativar. Imaginamos a ABA como um grande e belo jardim e que cada criança e adolescente que nós atendemos faz parte deste jardim. Eles iniciam na Associação bem pequenos, iguais a botões de rosa. E, como todo jardim, precisam de cuidado e dedicação para se desenvolverem”, explicou. “Nessa trajetória da infância e da adolescência, cativamos e somos cativados por pessoas que levaremos para sempre dentro do nosso coração”, disse ela, também associando a curiosidade das crianças em aprender algo novo aos planetas que o Pequeno Principe viajou e em que conheceu diferentes pessoas.

Localizada na comunidade Santa Rita, zona leste de São Paulo, a Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz contribui com a educação de crianças, adolescentes e idosos da região em situação de vulnerabilidade social. A instituição mantém um acompanhamento constante dessas pessoas com o objetivo de auxiliá-las no processo socioeducacional e no desenvolvimento para o mercado de trabalho. Mais de 10 mil pessoas já passaram pela ABA desde 1994, ano em que a Associação foi criada.

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.