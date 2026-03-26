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Conselho de Administração do Bradesco elege Ivan Gontijo como membro e Grupo Segurador anuncia nova estrutura de atuação

Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros

Após cinco anos na liderança do Grupo Bradesco Seguros, com uma trajetória marcada por crescimento sustentável, reconhecimento e resultados expressivos, Ivan Gontijo foi nomeado, em 10 de março, membro do Conselho de Administração do Bradesco.

“Estou honrado em ter sido eleito membro do Conselho, onde seguirei contribuindo para a continuidade dessa trajetória de excelência do Grupo, com foco em inovação, sustentabilidade e expansão da cultura de proteção no país. Sigo motivado e com a convicção de que temos bases sólidas para crescer ainda mais no futuro”, afirma Gontijo.

Para maximizar os ganhos atuais e futuros nos segmentos em que o Grupo Segurador atua, e considerando o potencial de crescimento ainda existente no mercado de Saúde e nos demais segmentos em que a Companhia já possui resultados relevantes – como Seguros de Vida, Previdência, Capitalização e Empreendimentos Imobiliários -, o Grupo passa a adotar uma nova estratégia com duas frentes distintas de atuação: BradSaúde e Bradseg.

A BradSaúde, conforme divulgado no dia 27 de fevereiro, passará a consolidar todas as empresas e investimentos do Grupo no segmento de saúde, sendo formada por empresas líderes e de referência nas respectivas áreas de atuação, como Bradesco Saúde, Bradesco Saúde Operadora de Planos, Mediservice, Odontoprev, Atlântica Hospitais e Participações, Orizon, além do investimento em Fleury. Como já anunciado, esta Companhia terá como CEO o executivo Carlos Marinelli (atual presidente da Bradesco Saúde e Mediservice).

Já a Bradseg concentrará todas as demais empresas e operações do Grupo, como Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradesco Seguros, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. A Bradseg passa a ser presidida por Ney Dias (atual diretor-presidente da Bradesco Auto/Re), sendo que cada uma das empresas que a integram mantêm as atuais estruturas organizacionais.

Rodrigo Bacellar, atual diretor-presidente da Atlântica Hospitais e Participações, passa a ser o novo CEO da Bradesco Auto/Re, sucedendo Ney Dias. Anteriormente, Rodrigo liderou outras empresas do Grupo, como Orizon e Odontoprev.

Todo o movimento foi planejado visando assegurar a continuidade e crescimento da Companhia em uma estratégia de longo prazo, alinhado às prioridades de negócio e à agenda de evolução do Grupo, objetivando manter a posição de liderança no mercado segurador brasileiro e a relevância na Organização.

Além disso, reforça o compromisso do Grupo centrado na ampliação do acesso ao seguro, no fortalecimento das relações humanas e no desenvolvimento de soluções que acompanhem os novos hábitos dos brasileiros.

O Grupo Segurador segue priorizando o corretor como principal parceiro de negócios e valorizando a escuta ativa dos clientes e a construção de um mercado mais sustentável e inclusivo.

Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi ressalta que: “A nomeação de Ivan aporta ainda mais expertise, conhecimento e visão estratégica ao Conselho. Além de permitir que ele continue contribuindo com a trajetória de evolução do Grupo Segurador. Já o movimento estratégico criando duas frentes de atuação claras, com a BradSaúde e a Bradseg, que são dois universos distintos e que possuem grande potencial de crescimento, nos posiciona na vanguarda para aproveitar as oportunidades existentes em um mercado pujante, em que temos uma história longeva de atuação. Reforçando, ainda mais, o nosso compromisso com a Sociedade de proteger as empresas e as famílias brasileiras, da forma mais plena possível, e em toda a jornada da vida”

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

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