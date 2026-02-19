Conexão PróVida reúne lideranças públicas e empresariais

O restaurante Lago Verde, em Ilópolis, recebeu na primeira semana de fevereiro o Conexão PróVida, evento promovido pelo jornal Correio do Mate em parceria com o Grupo PróVida. O encontro reuniu lideranças empresariais, representantes do poder público e convidados da região em um momento voltado à troca de conhecimento, relacionamento e apresentação de soluções em saúde.

A programação teve como destaque a palestra sobre liderança ministrada pelo Chief Commercial Officer (CCO) do Grupo PróVida, Rafael Leonel, que abordou a importância da gestão estratégica de pessoas, da inovação e da cultura organizacional para o crescimento sustentável de empresas e instituições. O momento também proporcionou reflexão sobre os desafios contemporâneos do mercado e a necessidade de investir em qualidade de vida e bem-estar como pilares de desenvolvimento.

Durante o evento, os participantes conheceram mais sobre a atuação e os serviços do Grupo PróVida, que em setembro de 2025 inaugurou sua 20ª unidade em Arvorezinha, ampliando o atendimento para a região alta do Vale do Taquari. A expansão reforça o compromisso da empresa com a descentralização do acesso à saúde e a proximidade com as comunidades.

Com 26 anos de atuação, o Grupo PróVida consolidou-se como referência em serviços assistenciais em saúde, atendendo atualmente mais de 200 mil vidas. A estrutura conta com unidades que oferecem mais de 30 especialidades médicas e não médicas, além de um portfólio completo de soluções voltadas à saúde preventiva e corporativa.

Entre os serviços disponibilizados estão medicina do trabalho, telemedicina, consultas médicas, exames, programas de prevenção e acompanhamento em saúde, com foco em promover qualidade de vida, agilidade no atendimento e cuidado contínuo aos pacientes e empresas conveniadas.

O Conexão PróVida encerrou-se em clima de integração e networking, fortalecendo parcerias e reafirmando a importância da união entre iniciativa privada, comunicação e poder público para o desenvolvimento regional e o acesso qualificado à saúde.