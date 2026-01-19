MAG lança videocast gravado em carro com conversas sobre o futuro dos seguros

“Papo de Especialista” estreia com bate-papos gravados no MAG Móvel, reunindo corretores para discutir proteção financeira, tendências e estratégias do mercado – O Grupo MAG anuncia o lançamento do “Papo de Especialista”, um videocast que reforça o posicionamento da companhia como referência em proteção financeira no Brasil. Conduzido por Marcio Batistuti, diretor comercial de Varejo do Grupo MAG, o projeto é voltado aos profissionais corretores e propõe conversas diretas e práticas com grandes nomes do mercado de seguros, abordando temas como seguro de vida, campanhas comerciais, tendências e estratégias que movimentam o setor.

Em sua primeira temporada, o programa ganha um formato inovador: os episódios são gravados dentro de um carro, o MAG Móvel, que percorre São Paulo oferecendo uma “carona” aos convidados. A proposta simboliza o especialista em campo, levando informação, proteção e histórias reais para perto do público.

“A gente sentiu a necessidade de dar um espaço para os nossos especialistas falarem e foi daí que nasceu a ideia do Papo de Especialista”, conta Marcio Batistuti, diretor comercial de Varejo do Grupo MAG.

O projeto contará com cinco episódios mensais e um teaser. O primeiro episódio já está disponível no canal do Youtube da MAG através deste link. As entrevistas reúnem especialistas em Proteção Financeira MAG, com temas conectados aos desafios atuais do mercado. Entre os convidados da temporada estão Mário Neto, Ana Brez, Cadu Biagioni, Paula Braziliano e Cristiano Mourão, discutindo assuntos como Geração Z, liderança, vendas com propósito, comunicação técnica e transição de carreira.

O “Papo de Especialista” equilibra a informalidade de um bate-papo com conteúdo estratégico e aplicável, fortalecendo e estimulando conversas que impulsionam o mercado de seguros.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.