Com mais de 24 mil clientes indenizados, DS Beline garante direitos e transforma vidas

Empresa oferece atendimento personalizado para vítimas de acidentes, ajudando-as a superar desafios financeiros e emocionais – A DS Beline é uma empresa especializada em oferecer suporte a pessoas que sofreram acidentes e ficaram com sequelas, atuando de forma estratégica e personalizada para facilitar processos de indenizações administrativas. Nos últimos anos, a empresa ajudou mais de 24 mil pessoas a conquistarem indenizações justas, totalizando mais de R$ 100 milhões em compensações bem-sucedidas.

Fundada em abril de 2020, por Jackeline Kagohara e Beatriz Castro, a empresa vem ganhando cada vez mais relevância no mercado, sendo reconhecida pela qualidade do atendimento e pela condução de cada etapa do processo administrativo.

“O nosso diferencial está no atendimento personalizado, na transparência e na ética com que cada caso é tratado. Com experiência em casos que envolvem acidentes de trânsito, trabalho e outros, nós assessoramos nossos clientes em todas as etapas do processo de indenização, desde a coleta de documentos até a resolução de pendências. Sempre mantemos o assessorado informado sobre cada avanço no processo, com o objetivo de garantir que seus direitos sejam respeitados”, comenta Caroline Alves, Head de Planejamento da DS Beline.

A motivação por trás da criação da DS Beline surgiu a partir da visão das sócias de proporcionar uma solução em um setor marcado por burocracias, desafios e em constante transformação. Combinando suas expertises, as fundadoras formaram um time composto por profissionais e parceiros experientes em áreas como direito, seguros e saúde, prontos para atender às diversas necessidades, transmitindo segurança e confiança aos clientes em um momento tão delicado.

Segundo Caroline, a DS Beline está comprometida com a inovação para aprimorar seus serviços, visando ampliar a área de atuação e alcançar um número ainda maior de clientes em todo o território brasileiro.

Desde 2020, a empresa vem registrando crescimento expressivo. O aumento do quadro de colaboradores, que agora conta com 160 funcionários, é um marco que reflete tanto o sucesso da DS Beline na prestação de serviços quanto a valorização e confiança dos clientes em busca desse tipo de consultoria.

A DS Beline oferece uma ampla gama de serviços, incluindo orientação especializada em processos administrativos, como DPVAT e seguro de vida, além de suporte na negociação com seguradoras, podendo também contar com suporte da área jurídica, caso necessário. Com o compromisso de um atendimento acessível, o contato pode ser feito remotamente em todo território nacional ou presencialmente na grande São Paulo.

A missão da empresa é transformar a vida de pessoas acidentadas, ajudando-as e garantindo que recebam seus direitos. “Nosso ideal é que nossa mensagem alcance o maior número de pessoas, para que todos conheçam e reconheçam seus direitos, colaborando para que retomem suas vidas com dignidade”, finaliza Caroline.

Sobre a DS Beline Assessoria

Fundada em abril de 2020, a DS Beline Assessoria é uma empresa especializada em fornecer suporte a pessoas que sofreram acidentes e ficaram com sequelas, facilitando o acesso a indenizações e benefícios. A empresa oferece uma ampla gama de serviços para obtenção seguros de vida privados e empresariais, seguro DPVAT, incluindo serviços jurídicos com apoio de parceiros com a mesma excelência dos serviços administrativos. A DS Beline se destaca pelo atendimento personalizado e humanizado, ajudando seus clientes a superarem as dificuldades resultantes dos acidentes.