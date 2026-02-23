Com IA no centro da estratégia, Rodobens acelera vendas digitais e cresce 6% após parceria com ColmeIA

Registrando um crescimento nas vendas pelo WhatsApp e com o desafio de escalar o atendimento digital sem comprometer a qualidade, a empresa encontrou na solução a saída para migração com segurança e sem atritos na operação

Em um movimento que reforça sua estratégia de inovação e foco no cliente, a Rodobens, referência nacional em soluções financeiras e de mobilidade, implementou as soluções da ColmeIA, empresa especializada em automação e inteligência conversacional, para aprimorar sua operação de atendimento e relacionamento com cliente. A parceria resultou em ganhos imediatos de escala e eficiência, com crescimento de 6% nas vendas pelo WhatsApp e aumento nas taxas de conversão comercial.

Com sede em São José do Rio Preto (SP), mas com atuação nacional nos segmentos de Consórcio, Seguros, Crédito, Leasing e Locação, a Rodobens buscava uma plataforma que unisse segurança, governança, escalabilidade e integração com o CRM para otimizar o atendimento pelos canais digitais. A antiga ferramenta apresentava limitações que impactavam a experiência do cliente e dificultavam o acompanhamento do grande volume de leads gerados diariamente.

“A ColmeIA trouxe uma série de benefícios para o nosso ecossistema de tecnologia: integração com o CRM, usabilidade adequada para os usuários internos e uma comunicação fluida com o cliente final. Isso se reflete diretamente na experiência e na eficiência da operação”, afirma Daniela Zanfolin, Superintendente de TI da Rodobens.

A migração de plataforma foi concluída em poucos dias, com total segurança e sem impactos negativos na operação. “Houve o apoio em todo o processo de migração e a ColmeIA nos deu muita segurança à operação. Tivemos suporte, treinamento e, já no primeiro atendimento, tudo fluiu naturalmente. Foi uma transição tranquila, sem perda de performance”, completou Daniela.

Governança e automação a serviço da experiência

Homologada pela Meta e com o selo oficial do WhatsApp Business, a ColmeIA garantiu governança completa sobre as interações, centralizando a gestão dos canais e elevando o controle sobre a operação.

A integração com o CRM também permitiu automatizar a triagem de leads e implementar um bot inteligente, capaz de coletar informações, segmentar contatos e direcioná-los ao consultor mais adequado. Essa automação reduziu o tempo de resposta e aumentou a assertividade no atendimento.

“Com a Rodobens, mostramos que investir no tempo certo de implementação e treinamento permite potencializar o negócio e garantir um atendimento ágil e sem fricções para o cliente”, afirma José Caodaglio, CEO da ColmeIA.

A automação também trouxe eficiência operacional: leads com maior potencial passaram a ser priorizados, enquanto interações de menor valor estratégico foram conduzidas automaticamente, otimizando o tempo dos consultores e ampliando a taxa de conversão.

O impacto também se refletiu nos resultados comerciais expressivos, consolidando o canal como uma das principais portas de entrada para novos negócios. “Nosso propósito é ajudar grandes empresas a transformarem o atendimento digital em uma experiência de valor real. Com a Rodobens, mostramos que é possível escalar o relacionamento sem perder a proximidade, combinando automação, governança e empatia”, finaliza.

Sobre a ColmeIA

A ColmeIA é uma empresa de tecnologia especializada em transformar conversas em negócios com a velocidade e eficiência que o mercado exige. Fundada em 2019, a partir do desenvolvimento de sua própria inteligência artificial, a empresa cresceu de forma acelerada e, em 2024, recebeu um primeiro aporte de R$25 milhões da Crescera Capital para triplicar sua operação e ampliar sua presença no mercado.

Com foco em autonomia, escalabilidade e experiência do usuário, a ColmeIA oferece soluções conversacionais modulares e ágeis, capazes de reduzir o tempo de implementação de projetos de meses para dias. Atualmente, processa mais de 10 milhões de sessões por dia, convertendo cada interação em valor para os negócios de seus clientes.

Para saber mais, acesse https://colmeia.cx/.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 75 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.