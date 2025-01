CNP Seguradora lança consórcio verde e reforça compromisso com o meio ambiente

A CNP Seguradora, filial brasileira do grupo francês CNP Assurances, anuncia o lançamento de novos grupos de consórcio com condições especiais para a aquisição de produtos alinhados aos princípios ESG (ambientais, sociais e de governança) – como carros elétricos, híbridos e placas fotovoltaicas. Disponível a partir de 22 de janeiro de 2025 a iniciativa incentiva um consumo mais consciente e sustentável. Os clientes que optarem por usar a carta de crédito em produtos sustentáveis terão isenção da taxa de entrega (que é o custo relacionado à entrega do bem ou serviço adquirido) e acesso a condições mais atrativas, com parcelas que variam de R$ 420 a R$ 1.055.

Com mais de 30 mil cotas disponíveis em grupos ativos e recém-formados, as condições especiais pretendem ampliar o alcance de soluções sustentáveis em todo o país. “Com este tipo de produto, não apenas reforçamos nosso portifólio de consócios, como também estimulamos os brasileiros a praticar a responsabilidade ambiental”, reforça François Tritz, CEO da CNP Seguradora.

Sob o conceito “Abertos ao Verde”, a campanha para lançar esses novos grupos de consórcio reforça que promover uma sociedade mais consciente exige estimular mudanças de comportamento. A CNP Seguradora assume esse papel, incentivando um “pensar mais verde” na hora de consumir.

Investimentos verdes

Esse lançamento é parte do compromisso estratégico da CNP Seguradora, que já lidera iniciativas importantes no campo da sustentabilidade. O Projeto Conexão Amazônia, por exemplo, é uma das frentes de atuação da companhia para proteger o bioma amazônico e fomentar a bioeconomia na região. Por meio de uma parceria com o Idesam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia), a empresa destinou R$ 2,5 milhões para apoiar associações comunitárias no Amazonas, promovendo a geração de renda sustentável, a restauração de áreas degradadas e o desenvolvimento de cadeias de valor de produtos como óleos vegetais e móveis.

Além disso, a CNP Seguradora tem se destacado em investimentos verdes. Com aportes realizados em parceria com a Rise Ventures, a companhia contribuiu para iniciativas de reciclagem que resultaram na recuperação de mais de 1,5 milhão de toneladas de embalagens e na redução significativa de emissões de carbono. A adesão ao Pacto Global da ONU, em 2024, também reforçou o comprometimento da empresa em alinhar suas práticas corporativas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Sobre a CNP Seguradora

Com mais de 170 anos de história na Europa e atuação em 19 países, o grupo CNP Assurances chegou ao Brasil com o propósito de ampliar o acesso à seguridade, facilitando as jornadas de vida das pessoas e promovendo uma sociedade mais justa. A CNP Seguradora reafirma seu papel como protagonista em soluções ESG e no desenvolvimento de práticas inovadoras para o mercado brasileiro.

