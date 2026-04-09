Clube dos Seguradores da Bahia celebra 67 Anos e debate sobre o futuro do setor de seguros

O Clube dos Seguradores da Bahia promove um jantar de negócios no dia 15 de abril, com a participação diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, Fábio Magalhães. O evento acontece no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador. Será um momento para celebrar o legado da entidade e fortalecer o relacionamento entre os profissionais do setor.

De acordo com o presidente, Fausto Dorea, o Clube sempre foi um pilar de integração e desenvolvimento para o setor de seguros da região” O próximo jantar de negócios será um marco, reunindo grandes líderes do setor e reforçando a importância da colaboração e do networking dentro do nosso segmento. Estamos ansiosos para continuar oferecendo um espaço de capacitação e conexão para todos que fazem parte do nosso ecossistema.”

Além do jantar de negócios, o clube já agendou para 2026 outros eventos importantes. O próximo jantar de negócios será realizado no dia 18 de junho, com a participação do diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, Ney Dias. Já a segunda edição do Troféu Viva a Bahia será realizada no dia 15 de outubro, durante a Semana do Seguro de Salvador, com a palestra de abertura do CEO do Grupo GC, Murilo Riedel, que trará um panorama das principais tendências para o setor de seguros.

“A Bahia é um mercado estratégico para a Bradesco Vida e Previdência e desempenha um papel central na nossa atuação no Nordeste. Hoje, o estado é o principal mercado de Vida da região, com mais de 25% de participação, reforçando sua relevância. Nesse contexto, fortalecer o relacionamento com corretores e assessorias locais é essencial para ampliar oportunidades de negócios e oferecer soluções mais alinhadas às necessidades dos clientes. Encontros como os promovidos pelo Clube dos Seguradores da Bahia são fundamentais para impulsionar conexões e a evolução do mercado”, pontua Fabio Magalhães, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência.

Com quase sete décadas de atuação, o Clube dos Seguradores da Bahia é uma entidade sem fins lucrativos que visa integrar profissionais, seguradoras e prestadores de serviços, fortalecer a cultura do seguro e fomentar o networking na Bahia. Seu trabalho contínuo e sua visão voltada para o futuro têm sido fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do setor de seguros no estado.