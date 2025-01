Clientes Bradesco Saúde Concierge têm funcionalidades para aproveitar em viagens

Seguro Viagem e Vacina do viajante garantem a tranquilidade nas férias – Criado com o objetivo de proporcionar uma experiência de excelência ao segurado, em uma série de serviços exclusivos, o Bradesco Saúde Concierge está completando 17 anos em 2025, com 200 mil clientes. Dentre os destaques dos serviços oferecidos, os relacionados a viagens são os mais procurados, especialmente no início de ano, por conta das férias.

Um deles é o Seguro Viagem, que agora pode ser acrescentado às opções de Wallet no celular, tornando o acesso ainda mais fácil e rápido. Pelos canais digitais, a solicitação do seguro é automática e com download imediato. Mas também há a opção de ser feita pela Central de Relacionamento exclusiva dos clientes Concierge. O Seguro Viagem do Bradesco Saúde Concierge conta com cobertura de até €50 mil (cinquenta mil euros) exigida nos países signatários do Tratado de Schengen e de até US$ 20 mil (vinte mil dólares) para os demais países – para os casos de urgência e emergência ocorridos em viagens ao exterior.

Os clientes Concierge também têm a facilidade de manter as vacinas em dia, proporcionando prevenção e segurança à família. São oferecidas as vacinas dTpa (Difteria, Tétano e Coqueluche), Febre Amarela, Febre Tifoide, Hepatite A, Hepatite B, Hepatite A + B, Meningocócica (ACWY) e Tetra Viral. O agendamento pode ser feito pelos canais digitais Concierge ou pela Central de Relacionamento. O atendimento poderá ser realizado em casa ou em uma das unidades habilitadas nos principais centros de referência médico-hospitalar do Brasil, com abrangência na grande São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG).

“Os serviços Concierge garantem conveniência e comodidade aos nossos beneficiários em períodos de viagem, como o Seguro Viagem e a vacina do viajante. Em 2024, foram mais de 6 mil solicitações de vacinas, com destaque para Meningocócica ACWY, Febre Amarela, Hepatite A e B. Agora, estamos facilitando o acesso ao Seguro Viagem, que passou a estar disponível na carteira digital do celular”, destaca Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde.

Foto: Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde, ressalta as vantagens do Bradesco Saúde Concierge para quem vai viajar nas férias ou a trabalho