CEO da RM7 Corretora de Seguros reforça protagonismo feminino em livro sobre executivas do setor

A CEO da RM7 Corretora de Seguros, Rosane Mota, foi uma das coautoras do livro “Executivas de Seguros Série Brasília”, lançado no dia 19 de março, na Livraria da Travessa do shopping CasaPark, em Brasília. A obra, produzida pela Editora Infinita, reúne perfis biográficos de 28 mulheres de destaque no setor de seguros da capital federal, e tem como objetivo ressaltar o impacto transformador e o papel de liderança das executivas do ramo no Distrito Federal.

O livro é uma contribuição ao movimento de fortalecimento da presença feminina no setor de seguros, liderado pelo CESB – Clube das Executivas de Seguros do Brasil. A publicação conta com o prefácio da professora Sara Landini, da Universidade de Florença (Itália), presidente do Comitê Científico da AIDA (Associação Internacional de Direito de Seguros), e com a participação de Regina Lacerda, presidente do CESB.

O evento reflete um crescimento significativo do setor de seguros no Distrito Federal, onde estão localizadas cerca de cinco mil mulheres atuando nesse mercado. As mulheres representam 55% da força de trabalho do segmento no Brasil, ao demonstrar a relevância e o potencial desse movimento iniciado em Brasília, sendo difundido para outras regiões.

A coautora do capítulo “Recordações que explicam o sucesso”, Rosane Mota, compartilhou sua satisfação em fazer parte dessa obra coletiva ao lado de outras mulheres inspiradoras: “É com grande satisfação e honra que participo desta obra, ao lado de 28 mulheres notáveis que fazem a diferença no setor de seguros. Compartilhar nossas histórias profissionais e pessoais é sempre um momento de alegria e emoção, e minha experiência não foi exceção. Acredito firmemente no potencial transformador dessas mulheres extraordinárias, que podem fazer a diferença no mundo ao amplificar a voz de cada uma de nós”, declarou.

Com uma trajetória sólida marcada por liderança, inovação e qualificação, Rosane Mota é empresária, administradora de empresas, corretora de seguros e conselheira formada pela Board Academy, em São Paulo. Também possui certificação internacional em Lisboa pela ENS e integra a ANSP – Academia Nacional de Seguros Privados. Além de sua atuação no mercado empresarial, se destaca pela produção intelectual e participação em diversas obras voltadas à liderança e ao mercado de seguros.

O lançamento do livro “Executivas de Seguros Série Brasília” é um marco na história do setor de seguros no Distrito Federal, ao representar o poder de transformação das mulheres no ambiente corporativo.