CCS-RJ reúne corretores para falar sobre a nova tributação e emissão de notas fiscais

Este foi o tema abordado na última edição do “Café com Sinergia” realizado na sede do Clube – O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) promoveu, na manhã do dia 28 de janeiro, mais uma edição do “Café com Sinergia”, com foco no tema Nova Tributação e Emissão de Notas Fiscais. O encontro contou com a palestra do advogado e contador, Breno da Silva Correa, sócio da Audass Auditoria e Assessoria Contábil.

O objetivo do evento era esclarecer sobre a obrigatoriedade legal da emissão de Nota Fiscal nas operações de intermediação e no recebimento de comissões, especialmente, diante das mudanças trazidas pela Lei Complementar nº 214/2025, que integra a Reforma Tributária e que entrou em vigor no de 1º de janeiro de 2026.

Segundo Dayse Magesti, diretora administrativa do CCS-RJ, “foi um encontro com participação ativa de nossos associados, perguntas variadas e bem esclarecidas e apresentadas pelo advogado e contador Breno da Silva Correa. Esse é um tema bastante questionado, pois ainda há muitas dúvidas sobre a obrigação legal de emitir Nota Fiscal no setor de seguros”, afirmou.

Com a experiência de quem atua em gestão estratégica, conformidade legal, planejamento patrimonial, tributário e sucessório, Breno da Silva Correa tratou entres os destaques de sua palestra, de esclarecer os impactos tributários das obrigações fiscais das corretoras de seguros. “Falamos sobre os riscos do descumprimento, como autuações e penalidades, e a necessidade de adequação às normas municipais e federais, reforçando a importância da conformidade fiscal como parte do planejamento tributário”, enfatizou o palestrante.

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: Da esquerda para a direita: Marco Aurélio Marques, diretor financeiro do CCS-RJ; Dayse Magesti, diretora administrativa do CCS-RJ e Breno da Silva Correa, advogado e contador, sócio da Audass Auditoria e Consultoria Contábil