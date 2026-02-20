CCS-RJ convida para Workshop com a Porto

O evento é gratuito e acontecerá na próxima quarta, dia 25 de fevereiro – O Clube dos Corretores do Rio de Janeiro (CCS-RJ) receberá em sua sede, no Centro do Rio, na manhã da próxima quarta, dia 25 de fevereiro, a Porto para um Workshop sobre Aumento de Faturamento e Fidelização de Clientes.

Na ocasião, o palestrante Thiago Santos, gerente Regional Centro da Porto, com 17 anos de experiência no mercado de seguros, irá mostrar técnicas, ferramentas e estratégias que os corretores de seguros podem usar para construir vínculos duradouros com o segurado, aumentando a rentabilidade da sua carteira. “O CCS-RJ é um parceiro importante para nós, onde queremos apoiar na evolução do mercado de corretores, fortalecendo nossos elos ao longo da jornada”, declara Thiago Santos.

Dayse Magesti, diretora administrativa do CCS-RJ, destaca que o Clube busca constantemente diversificar os temas de seus workshops. “Nosso objetivo é ir além da apresentação de novos produtos. Queremos trazer parceiros, como a Porto, e profissionais experientes que compartilhem conhecimento e estratégias práticas, contribuindo para que os corretores aprimorem o relacionamento e o atendimento aos seus clientes”, afirma.

As vagas são limitadas e gratuitas. Para confirmar sua presença entre em contato pelo WhatsApp (21) 98181-2912 .

Serviço:

Workshop Aumente seu Faturamento e Fidelização do Cliente

Data: 25 de fevereiro de 2025

Horário: 10h

Local: Rua da Quitanda, 159/ 11º andar – Centro

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/