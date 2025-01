CCPSegNews reune FENABEN e FENACOR em Seminário sobre Proteção Veicular

O I Seminário Seg News de Proteção Veicular & Serviços será realizado no dia 12 de março (On Line) e contará com a participação de Leandro Costa Ramos (Foto) – Presidente da PROAUTO e da FENABEN – Federação Nacional das Associações de Benefícios;

Carlos Valle – Vice Presidente de Comunicação da Federação Nacional das Corretoras de Seguros (Fenacor) e Presidente do Sincor-PE; Enrico Neto – Atuário no Grupo Brasil Atuarial e da Dra Luisa Sabatelau – Depto Jurídico no Grupo Brasil Atuarial… Reserve a sua vaga!

Informações para Inscrições:

*Serão emitidos Certificados aos Participantes

Preço: 75,00

.A partir de 02 inscrições……………..R$ 65,00(Cada)

Formas de Pagamento:

Pix: 11 934157357

Transferência ou Cartão de Crédito

I SEMINÁRIO SEG NEWS DE PROTEÇÃO VEICULAR & SERVIÇOS

Perspectivas com a Regulamentação e os Canais de Distribuição

Data: 12 de março de 2025 – Das 9h30 ás 12h00

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br

Programa:

Coordenação: Ivanildo J.M. Sousa – Diretor da Agência Seg News

I Painel: Lei Complentar 213-2025: Aspectos relevantes e impactos no Mercado de Proteção Veicular

Palestrantes:

Enrico Neto – Atuário no Grupo Brasil Atuarial

Dra Luisa Sabatelau – Depto Jurídico no Grupo Brasil Atuarial

II Painel: Aspectos Comerciais e Operacionais e as novas “configurações” empresariais…

Palestrantes:

Leandro Costa Ramos – Presidente da PROAUTO e da FENABEN – Federação Nacional das Associações de Benefícios

Carlos Valle – Vice Presidente de Comunicação da Federação Nacional das Corretoras de Seguros (Fenacor) e Presidente do Sincor-PE

