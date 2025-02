CCPSegNews lança novo Programa de Capacitação em Seguro Garantia e Regulação de Sinistros

O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews) está oferecendo uma opção para a sua empresa capacitar os seus colaboradores para atuar na área

de Seguro Garantia Performance. Um segmento de mercado que está em desenvolvimento no Brasil com as novas regras e investimentos em obras de infraestrutura!

PROGRAMA EAD SEG NEWS DE CAPACITAÇÃO EM SEGURO GARANTIA & SINISTROS

I MÓDULO: SEGURO GARANTIA CONCEITOS, FUNDAMENTOS E PRÁTICA

Professor: Rogério Gonçalves

Carga Horária: 12 Horas

II MÓDULO: REGULAÇÃO DE SINISTROS EM SEGURO GARANTIA PERFORMANCE

Professor: Leonardo Duarte – Especialista em regulação de sinistros

Carga Horária: 02 Horas

Preço: 380,00

Forma de Pagamento:

Com 10% no Pix ou em 04 X Cartão de Crédito

Boleto para vencimento em 10 Dias

Nosso Pix: 11 934157357

Solicite o seu:

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

WhatsApp: 11 934157357

Programa:

° Conceitos

° A História

° No Brasil

° Legislação

° Classificação, Modalidades e Cobertura Adicional

° Por que o Contratante deve solicitar?

° Processo de Cadastro

° Classificação de Tomadores

° Subscrição de Riscos

° Documentos para Análise de Riscos das Modalidades

° Grandes Projetos

° Sinistro

° Perguntas Frequentes

II MÓDULO: REGULAÇÃO DE SINISTROS EM SEGURO GARANTIA PERFORMANCE

Programa:

*Obras Civis:Conceitos da Engenharia; Cronograma físico financeiro; Boletim de Medição; Avanço físico da obra; Fiscalização do Contrato; Aspectos teóricos e práticos sobre as Obras Civis

*O Contrato: Cláusulas importantes; Cálculos de multas e demais penalizações; Rescisão contratual; Novação; Inadimplemento

*A Apólice: Conceitos importantes; Revisão das Circulares SUSEP e suas implicações no contexto dos sinistros; Aspectos práticos das Apólices.

*Sinistros: Análise dos fatos geradores; Análise de responsabilidade pelo inadimplemento; Apuração do prejuízo; Determinação do quantum indenizável; Casos práticos