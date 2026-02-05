CCPSegNews lança novo Curso de Seguro Garantia (Híbrido)

O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews) já está com as inscrições abertas (Vagas Limitadas) para o Curso Seg News de Seguro Garantia – Fundamento, Conceitos e Prática. O curso está agendado para o dia 11 de Abril (Sábado) das 9h00 ás 17h30 em São Paulo e será apresentado pelo especialista Professor Rogério Gonçalves.

Confira o programa abaixo e faça a sua inscrição através do nosso whatsApp: 11 934157357

Ou pelo e-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

CURSO SEG NEWS DE SEGURO GARANTIA – FUNDAMENTO, CONCEITOS E PRÁTICA (HÍBRIDO)

Apresentação: Professor Rogério Gonçalves (Professional & Self Coach e Master Coach)

Data: 11 de Abril de 2026 – Das 9h00 ás 17h30

*Curso Presencial: Espaço Alameda Campinas (SP)

Alameda Campinas, 463, 5o Andar – Cj 5-B (Próximo à Estação do Metrô Trianon MASP

*Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

Realização: CCPSegNews

Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br

Quem é Rogério Gonçalves:

Formado em Administração, com MBAs em Engenharia Econômico-Financeira e Gestão de Pessoas e Mestrado em Economia Empresarial.

Sólida carreira desenvolvida no segmento de Seguro Garantia, atuando em posições estratégicas e de liderança em empresas especializadas no segmento tais como

REAG Seguradora, HDI Global Seguros, AXA Seguros, Argo Seguros, Fator Seguradora e Áurea Seguradora, com expertise no processo de startup de empresas.

Professional & Self Coach e Master Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), com certificações internacionais Global Coaching Community (GCC),

International Association of Coaching (IAC), International Coaching Council (ICC), Behavioral Coaching Institute (BCI).

Coautor dos Livros:

* Liderança Humanizada – A Força do Propósito e da Felicidade no Sucesso das Pessoas e das Organizações

* Liderança e Propósito – Estratégia de Sucesso para Transformar Pessoas e Organizações

* Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil (Enter Books Edições – Editora da Agência Seg News)

9h00: Início do Curso

10h30 ás 11h00: Coffe Break

13h00 ás 14h00: Intervalo para Brunch & Networking

17h30: Encerramento

Programa do Curso:

A História

No Brasil

Legislação

Classificação, Modalidades e Cobertura Adicional

Por que o Contratante deve solicitar?

Processo de Cadastro

Classificação de Tomadores

Subscrição de Riscos

Documentos para Análise de Riscos das Modalidades

Grandes Projetos

Sinistro

Inscrições:

Curso Presencial: R$ 650,00 (R$ 580,00 a partir de 02 Inscrições)

Curso On Line (Ao Vivo): R$ 520,00 (R$ 460,00 a partir de 02 Inscrições)

(*) Inclui Certificados