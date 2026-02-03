Search
Carnaval reforça uso do plano de saúde como aliado na prevenção de ISTs

Grupo AllCross orienta usuários sobre quando buscar consultas, quais exames realizar, vacinas disponíveis e a importância do acompanhamento médico antes e após o feriado – Fevereiro marca o início de um dos períodos mais intensos do calendário brasileiro. Com a proximidade do Carnaval, aumentam as viagens, as festas e a circulação de pessoas em todo o país, cenário que, historicamente, exige atenção redobrada à saúde. Entre os principais cuidados está a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), que muitas vezes evoluem de forma silenciosa e só são identificadas por meio de exames médicos.

Nesse contexto, especialistas reforçam que o plano de saúde deve ser visto como um aliado estratégico da prevenção, especialmente em períodos de maior exposição. Informação, testagem e acompanhamento médico fazem parte do cuidado integral e ajudam a reduzir riscos antes, durante e após o feriado.

“O plano de saúde não serve apenas para tratar doenças, mas para orientar, prevenir e acompanhar o paciente. O Carnaval é um momento oportuno para reforçar esse uso consciente”, afirma Wanderlei Machado, gerente nacional do Grupo AllCross.

ISTs: por que a atenção deve ser redobrada?

As ISTs são transmitidas principalmente por meio de relações sexuais sem proteção, e também podem ocorrer por contato com sangue contaminado ou da mãe para o bebê. Entre as mais conhecidas estão HIV/Aids, sífilis, gonorreia, clamídia, HPV, herpes genital e hepatites virais.

Um dos principais desafios no controle dessas infecções é que muitas não apresentam sintomas nas fases iniciais, o que pode atrasar o diagnóstico e favorecer a transmissão.

“A ausência de sintomas é um dos fatores que mais contribuem para o avanço das ISTs. Por isso, a avaliação médica e os exames são fundamentais, especialmente após períodos de maior exposição”, destaca Machado.

O que o usuário de plano de saúde deve fazer na prática

Para tornar a prevenção mais efetiva, especialistas orientam que os usuários fiquem atentos a alguns passos simples, mas decisivos:

1. Buscar consulta médica

O primeiro passo é procurar um especialista, que pode ser um clínico geral, ginecologista ou urologista. Esses profissionais avaliam o histórico, o nível de exposição e indicam os exames adequados.

“Muitas pessoas não sabem por onde começar. A consulta médica é a porta de entrada para o cuidado preventivo”, explica o profissional.

2. Realizar exames laboratoriais quando indicados
Com solicitação médica, os planos de saúde costumam cobrir exames para detecção de ISTs, conforme o Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como:

HIV
sífilis
hepatites B e C
gonorreia e clamídia (em painéis específicos)
3. Atenção à vacinação

A prevenção também passa pela imunização. A vacina contra a hepatite B está amplamente disponível na rede pública e, em alguns casos, também na rede privada. Já a vacina contra o HPV pode estar incluída em determinados planos ou ser acessada pelo SUS, de acordo com faixa etária e indicação.

“Conhecer o histórico vacinal e entender o que está disponível no plano ou na rede pública é parte do cuidado preventivo”, reforça Wanderlei Machado.

Antes, durante e depois do Carnaval

Especialistas ressaltam que o cuidado com a saúde sexual não deve se limitar ao período da folia. O pós-Carnaval é considerado um momento estratégico para a realização de consultas e exames, especialmente para quem teve maior exposição ou dúvida sobre riscos.

Além da prevenção individual, o tratamento adequado, quando necessário, e a orientação de parceiros também fazem parte da estratégia de controle das ISTs.

“Usar o plano de saúde de forma consciente é um ato de responsabilidade consigo e com o outro. Informação e acesso fazem diferença real na saúde das pessoas”, pontua o profissional.

Com fevereiro apenas começando e o Carnaval se aproximando, a orientação é clara: prevenção, informação e acompanhamento médico devem fazer parte do planejamento do feriado. O cuidado com a saúde sexual é contínuo e começa com escolhas responsáveis dentro e fora do consultório.

Sobre o Grupo AllCross

Com mais de duas décadas de atuação, o Grupo AllCross lidera o segmento de corretoras de planos de saúde, odontológicos e seguros no Brasil. A empresa possui mais de 50 unidades e 14 assessorias em todo o país, oferecendo planos individuais, familiares, empresariais e coletivos em parceria com mais de 100 operadoras.

Mais informações estão disponíveis no site www.allcross.com.br ou nas redes sociais (@grupo.allcross).

