Campanha “Uma mamografia, muitas vidas” oferece exames a mulheres em situação de vulnerabilidade social durante o Outubro Rosa

A iniciativa, realizada pela clínica Célula Mater e Instituto Protea, com apoio da Omint, tem como objetivo realizar cerca de 150 mamografias ao longo do mês – Neste Outubro Rosa, a clínica Célula Mater e o Instituto Protea, com o apoio da Omint, promovem a campanha “Uma mamografia, muitas vidas”. Cada mamografia realizada em outubro na Célula Mater irá custear outra para uma mulher em situação de vulnerabilidade social atendida pelo Instituto Protea. A expectativa para este ano é que sejam realizados ao menos 150 exames no Instituto.

A campanha de conscientização da clínica Célula Mater acontece há mais de 15 anos, com o objetivo de promover a detecção precoce do câncer de mama. No ano passado, a iniciativa passou a contar com a parceria do Instituto Protea, ampliando ainda mais o acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama para todas as mulheres.

Fundado em 2018, o Instituto Protea tem como objetivo ajudar a reduzir a taxa de mortalidade do câncer de mama. Para isso, custeia exames, consultas e tratamentos para mulheres de baixa renda com a doença. “O Protea também investe em detecção precoce com os projetos CuidaMama e Inteligência Artificial. Em 6 anos, o Instituto ajudou a custear 36.000 exames e consultas para 3.600 brasileiras e mais de 83.000 sessões de quimioterapia e radioterapia para 1.900 pacientes”, afirma Cristina Assumpção, diretora-executiva do Instituto Protea.

Este ano, a campanha também conta com o apoio da Omint. “Essa parceria une marcas comprometidas com a excelência, sempre com o paciente como foco. Estamos confiantes de que a Omint poderá contribuir para impulsionar a campanha, promovendo a conscientização sobre a luta contra o câncer de mama e estimulando a detecção precoce”, destaca Diana Wolanski, diretora-executiva da Célula Mater.

A importância da detecção precoce

O câncer de mama é uma realidade que afeta milhares de brasileiras e a detecção precoce é a principal estratégia no combate à doença. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) mostram que 74 mil mulheres serão diagnosticadas com a condição no Brasil em 2024. Em média, uma em cada quatro perde a vida. São cerca de 50 mortes por dia. Além disso, estudos têm mostrado que os tumores de mama têm aparecido em mulheres mais jovens.

A Dra. Fernanda Deutsch Plotzky, ginecologista e obstetra da Célula Mater, ressalta a importância do acompanhamento de rotina. “A mamografia é o melhor método para detectar tumores em estágio inicial, e deve ser realizada todos os anos após os 40 anos de idade. Em mulheres mais jovens, a ultrassonografia é o exame preconizado. Mas além disso, todas as mulheres devem discutir seu histórico familiar com o ginecologista para entender se devem realizar exames com uma frequência ainda maior, e se existem outras medidas de prevenção, como por exemplo a realização de testes genéticos”.

A clínica Célula Mater, credenciada Omint, cuida há mais de 40 anos da saúde da mulher em todas as fases da vida, com uma equipe multidisciplinar e gabaritada de sete especialidades que trabalham em conjunto, apoiados pelos melhores serviços de diagnósticos, tudo num mesmo espaço. O modelo de atendimento integrado da Célula Mater tornou-se referência em todo o Brasil.

A Omint, reconhecida por oferecer planos médicos de alta qualidade, tem como um de seus pilares o cuidado preventivo. O Dr. Marcos Loreto, Diretor Médico da Omint, destaca: “A parceria com a Célula Mater está alinhada ao nosso compromisso com a excelência no atendimento, sempre com o cliente no centro das decisões. Ao apoiar esta campanha, reafirmamos nosso compromisso com a causa, contribuindo para um futuro mais saudável para as brasileiras.”