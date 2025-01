Campanha ‘A Busca’ do Grupo Bradesco Seguros supera a marca de 314 milhões de visualizações

Criado pela AlmapBBDO, filme traz uma mensagem motivacional embalada pela canção Somewhere Over the Rainbow – A campanha ‘A Busca’, lançada pelo Grupo Bradesco Seguros, conquistou o carinho dos brasileiros ao valorizar as relações de amizade entre uma menina e um simpático ETzinho, que desembarca na Terra a procura de novas experiências e de amizade. Desde o seu lançamento no início de dezembro de 2024, o filme já conta com mais de 314 milhões de visualizações nas redes sociais do Grupo Segurador, além 2,2 milhões de engajamento. Criado pela agência AlmapBBDO, o projeto é embalado pela canção Somewhere Over the Rainbow. “Todo esse sucesso nos deixa muito felizes, pois o resultado é a prova de que as pessoas se sentiram identificadas com a mensagem que transmitimos”, destaca Ana Claudia Frighetto Gonzalez – Superintendente de Marketing da Bradesco Seguros.

O filme ‘A Busca’ pode ser conferido no canal oficial da seguradora no YouTube:

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.