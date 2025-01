Café promovido pela ANSP debaterá Cyber Segurança

Não perca essa oportunidade de aprender e interagir sobre um tema tão importante, de forma descontraída e produtiva.

Conforme a organização do evento, o mesmo iniciará com um café da manhã, que será servido logo após o credenciamento, para que todos possam se acomodar, tomar um café conosco e aproveitar a manhã com um bate-papo sobre Cyber Segurança.



Em pauta: O objetivo desse ANSP Café e discutir e debater sobre os desafios atuais, como os recentes vazamentos de dados e o que esperar da cibersegurança nos próximos anos, com insights valiosos para fortalecer a segurança digital dentro das organizações.



Comparar as diferentes visões de seguradoras, corretoras e segurados consumidores, para identificar ações protetivas e de prevenção para minimizar os danos porventura causados por potenciais ameaças.

ANSP Café – Presencial

Tema: Cyber Segurança: o risco desconhecido

Dia 29/01/2025 – 4ª feira

Horário: Das 8h30 às 12h00

Local: Rua Arizona, 491 – Auditório 1º andar

Vagas limitadas – Inscreva-se: https://forms.gle/bdLG9ARnZS8xqjZM6