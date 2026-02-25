Busca das seguradoras por maior eficiência operacional impulsiona crescimento da add

Empresa de tecnologia cresceu 20% em 2025, consolidando sua posição como parceira estratégica no desenvolvimento de soluções para o mercado de seguros – A add – parceira estratégica no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o mercado de seguros – encerrou 2025 com crescimento de 20% em comparação ao ano anterior. O bom desempenho se deve principalmente pelas crescentes necessidades das seguradoras em aumentar sua eficiência operacional.

Somente no ano passado, a add criou dezenas de novas soluções específicas para o mercado de seguros, uma média de dez novidades por mês ou uma a cada dois dias úteis, aproximadamente. A maioria delas envolveu o desenvolvimento de soluções regulatórias, além de projetos de alta complexidade, automação de processos, gestão de dados, precificação e sinistros.

“As seguradoras têm investido em soluções tecnológicas que reduzam o retrabalho, agilizem processos e permitam a tomada de decisões estratégicas de forma mais rápida. Somente no ano passado, entregamos mais de uma centena de projetos para atingir esses e outros objetivos. Por isso, acredito que passamos a ser percebidos como uma butique de soluções customizadas para seguros”, disse Aldo Pires, CEO da add.

Toda essa movimentação do mercado impactou também o segmento de outsourcing estratégico, que envolve a alocação de profissionais de tecnologia altamente qualificados e times multidisciplinares com especialistas em seguros (squads) para impulsionar projetos. “Hoje temos profissionais atuando em pelo menos 16 empresas do setor, o que apenas reforça esse sentimento de urgência em busca de mais eficiência”, completou Aldo.

Ainda segundo o executivo, esse cenário deve se manter este ano, já que o investimento em regulatório é uma obrigação, mas pode virar uma oportunidade estratégica. “Quando entramos em projetos regulatórios, identificamos com frequência problemas sérios na origem e na qualidade dos dados, e é justamente aí que está a grande oportunidade. Ao qualificar essas informações, não só corrigimos erros de processos, como estruturamos uma base consistente e confiável e, a partir disso, conseguimos viabilizar a inteligência de negócios”.

¨É justamente essa etapa que prepara o terreno para a aplicação efetiva de inteligência artificial. O mindset é simples: se a empresa já precisa investir milhões para cumprir uma obrigação, que esse investimento também gere eficiência, visão estratégica e novas oportunidades de receita”, concluiu Aldo.

Sobre a add

Fundada em 1998, a add é uma empresa de tecnologia, referência em desenvolvimento e gestão de projetos, transformação digital ágil e outsourcing estratégico para seguradoras. Com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Miami (EUA), a empresa oferece um portfólio amplo e flexível de soluções, abrangendo desde sistemas regulatórios até automação de processos e desenvolvimento rápido de produtos de seguros. Para saber mais, acesse https://somosadd.com.br.

Foto: Aldo Pires, CEO da add