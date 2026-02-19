Brasil projeta R$ 300 bilhões em investimentos para infraestrutura em 2026

Concessões e PPPs em diversos setores devem movimentar investimentos bilionários em 2026, reforçando o papel estratégico do Seguro Garantia na execução de contratos e na estruturação de projetos – O ano de 2026 projeta um dos ciclos mais relevantes de investimentos em infraestrutura no Brasil. Com leilões federais e estaduais previstos para diferentes modais, o país deve movimentar centenas de bilhões de reais em concessões e parcerias público-privadas, ampliando a demanda por soluções estruturadas de mitigação de riscos e garantias contratuais.

De acordo com o calendário anunciado pelo governo federal, estão previstos 14 leilões rodoviários, que somam aproximadamente R$ 148 bilhões em investimentos, além de oito projetos ferroviários com expectativa de R$ 140 bilhões em CAPEX. No setor aeroportuário e portuário, estão programadas concessões de 21 aeroportos e 18 portos, além de uma concessão no segmento hidroviário.

O volume e a complexidade dos empreendimentos previstos para este ano reforçam a importância de instrumentos que assegurem previsibilidade ao poder concedente e segurança aos investidores privados. Em contratos de longo prazo, especialmente aqueles enquadrados como de grande vulto, o Seguro Garantia tem assumido papel cada vez mais estratégico na estruturação e na execução.

Nos últimos anos, o avanço da Lei nº 14.133/2021 e a consolidação da cláusula de retomada ampliaram a relevância do Seguro Garantia como mecanismo de continuidade contratual, permitindo que a seguradora, por intermédio de terceiro contratado, assuma a execução da obra ou assegure a indenização nos limites pactuados. Esse modelo fortalece a governança e contribui para reduzir o histórico de paralisações em obras públicas.

Especialista em soluções de seguros para empresas, a Junto Seguros acompanha de perto os movimentos do mercado de infraestrutura e mantém atuação ativa em projetos de diferentes modais, incluindo rodovias, ferrovias, saneamento, energia e telecomunicações. O tema estará em destaque no P3C – PPPs e Concessões 2026, que acontece em 23 e 24 de fevereiro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O evento é uma das principais plataformas nacionais de debate sobre concessões e parcerias público-privadas, que reúne representantes do poder público, investidores, financiadores, estruturadores e seguradoras.

A Junto Seguros participa do encontro para acompanhar as discussões que impactam diretamente à execução e a sustentabilidade dos contratos. Em 24 de fevereiro, às 11h, o CEO da companhia, Roque de Holanda Melo, integrará o painel “Seguros e performance contratual: segurança para o investidor e previsibilidade para o poder público”, que abordará como o Seguro Garantia contribui para fortalecer a governança contratual, mitigar riscos e dar segurança à execução de contratos públicos e privados, especialmente em um momento de expansão significativa de investimentos.

“O Seguro Garantia desempenha um papel estratégico na estruturação de projetos de infraestrutura ao oferecer previsibilidade e segurança jurídica tanto para o investidor quanto para o poder público. Nossa participação no P3C reforça o compromisso em contribuir tecnicamente para os debates que moldam o futuro da infraestrutura no Brasil”, afirma Roque de Holanda Melo.

Sobre a Junto Seguros – https://www.juntoseguros.com

Com mais de 30 anos de experiência, a Junto Seguros se consolida como referência em soluções de garantia para empresas de diversos tamanhos e segmentos. Especialista em Seguro Garantia e Fiança Locatícia, a Companhia já atendeu mais de 80 mil empresas e acumula mais de 2 milhões de apólices emitidas no período.

Pioneira no Brasil ao emitir a primeira apólice digital de Seguro Garantia, a Junto Seguros é reconhecida por sua governança corporativa alinhada aos mais elevados padrões de ética e transparência. Aliando sua atuação à valorização de pessoas e à inovação, recentemente, a seguradora alcançou a 10ª posição entre as 100 empresas Mais Inovadoras no Uso de TI, do IT Fórum, marcando o terceiro ano consecutivo na lista. No ano anterior, foi reconhecida entre as cinco líderes em inovação no setor de saúde e seguros pelo Prêmio Valor Inovação.

Comprometida com diversidade, inclusão e equidade de gênero, a empresa conquistou, pela sétima vez, o selo Great Place To Work® e integra o Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar na categoria Instituições Financeiras Seguradoras, eleita a 3ª melhor seguradora para se trabalhar no Brasil em 2025.

A empresa reforça o seu comprometimento contínuo de transformação e crescimento de diferentes setores empresariais, garantindo negócios que movem o país.

Acompanhe as redes sociais:

https://www.linkedin.com/company/juntoseguros/

https://www.instagram.com/juntosegurosbr/