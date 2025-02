Brand Finance Global 500: Allianz permanece como a seguradora e gestora de ativos mais valiosa do mundo

A Allianz demonstrou mais uma vez sua força e presença no mercado global no ranking Brand Finance Global 500 deste ano. No ano em que completa seu 135° aniversário, a Allianz comemora estar entre as 25 melhores marcas mundiais, abrangendo todas as indústrias. Com um crescimento adicional de 6% no valor da marca, atingindo US$ 49,8 bilhões, esses resultados representam um passo à frente em comparação à 2024. O crescimento é impulsionado principalmente pela melhoria de sua perspectiva, que se beneficiou dos negócios de P&C, com efeitos positivos de preço e volume, além de um forte crescimento no segmento de Vida e Saúde, especialmente nos EUA.

Bernd Heinemann, Diretor de Estratégia, Marketing e Distribuição do Grupo Allianz, resume essa conquista: “A posição da Allianz neste ano no Brand Finance Global 500 afirma a força crescente de nossa marca e a confiança depositada por clientes, agentes e corretores, parceiros de negócios e funcionários. É claro que nossa marca é um poderoso motor para o negócio, e, aproveitando nossas plataformas globais e integrando verticalmente áreas de negócios, visamos acelerar o crescimento inteligente e reforçar nossa liderança de mercado. Esta abordagem estratégica garante que a Allianz permaneça não apenas um nome confiável, mas também uma força dinâmica no setor e além. Como seguradora e gestora de ativos n°1, a Allianz está bem-posicionada para atingir patamares maiores no futuro e permanecer competitiva.”

A jornada continua

É fundamental manter relações estreitas com clientes em cada país. São esforços conjuntos de todos os funcionários da Allianz que fortalecem a marca e inspiram confiança entre clientes, partes interessadas, funcionários e futuros talentos.

“Esse sucesso é impulsionado por uma equipe global em 70 mercados, unida pela paixão pela nossa marca e pelos nossos clientes. A sensação de fazer parte da Allianz é difícil de colocar em números, embora estejamos felizes com os resultados da Brand Finance. É preciso vivenciar para entender. É uma energia positiva poder alcançar tanto como uma equipe. Continuamos a avançar com pessoas fortes em todo o mundo – obrigada!”, reiterou Dorothee Mathieu, Chefe de Marca Global e Parcerias e Patrocínio.

Veja o ranking completo: Global | Reports | Brandirectory

https://brandirectory.com/reports/global

Sobre a Brand Finance

A Brand Finance, consultoria de avaliação de marcas, testa anualmente 5.000 das maiores marcas e publica mais de 100 relatórios, ranqueando marcas em todos os setores e países. As 500 marcas globais mais valiosas e fortes são incluídas no ranking Brand Finance Global 500 de 2025.O ranking completo, insights adicionais, gráficos, mais informações sobre a metodologia e definições de termos-chave estão disponíveis no ranking de 2025.

Sobre o Grupo Allianz

O Grupo Allianz é uma das principais seguradoras e gestora de ativos do mundo com mais de 125 milhões* de clientes corporativos e de varejo em mais de 70 países. Os clientes da Allianz se beneficiam de uma ampla gama de serviços de seguros pessoais e corporativos, que vão de seguros de propriedade, vida e saúde, aos serviços de assistência, ao seguro de crédito e de negócios globais. A Allianz é um dos maiores investidores do mundo, gerindo cerca de 746 bilhões de euros** em nome de seus clientes. Além disso, nossos gestores de ativos PIMCO e Allianz Global Investors administram mais 1,8 trilhão de euros** ativos de terceiros. Graças à nossa integração sistemática de critérios ecológicos e sociais em nossos processos de negócios e decisões de investimentos, nós estamos entre os líderes do setor de seguros no Índice Dow Jones de Sustentabilidade. Em 2023, mais de 157.000 colaboradores obtiveram receitas totais de 161,7 bilhões de euros e um lucro operacional de 14,7 bilhões de euros para o Grupo.

*Incluindo entidades não consolidadas com clientes da Allianz.

**A partir de 31 de março de 2024