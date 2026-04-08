Bradesco Vida e Previdência reforça presença regional com nova sucursal em Santo André (SP)

Unidade atenderá ABC Paulista e litoral; Companhia anuncia movimentações nas lideranças comerciais regionais – A Bradesco Vida e Previdência reforça sua estratégia de expansão regional com a abertura de uma nova sucursal em Santo André (SP), além de anunciar movimentações em sua área comercial. A iniciativa amplia a atuação dacompanhia no ABC Paulista e no litoral, fortalecendo o relacionamento com corretores e parceiros locais.

A nova unidade será liderada pelo superintendente Comercial Eduardo Santos, e faz parte do movimento contínuo da companhia de atuar em todasas regiões do Brasil. Com a abertura, a Bradesco Vida e Previdência passa a contar com 19 sucursais no país, sendo 16 distribuídas entre diferentes cidades e capitais e três na matriz, localizada na Avenida Paulista (SP). As sucursais da matriz incluem asfrentes de Escritórios de Investimentos, Assessorias e Conecta – com atendimento online aos corretores.

Mudanças nas lideranças regionais

Como parte das movimentações estratégicas, o superintendente Comercial Janderson de Almeida, profissional com mais de 35 anos de experiênciano mercado segurador, assume a área de Assessorias na matriz (SP). Outras regionais recebem a liderança de novos superintendentes comerciais: em Belém (PA), Raysa Branda; em Porto Alegre (RS), Victor Beck; e em Recife (PE), Naiara Aquino. Além disso, houveatualizações de responsáveis nas sucursais de Santa Catarina (Cristiane Pizolio); Brasília (Marcio Lucena); Paraná (Rodrigo Costa); São Paulo/Capital (Sallam Salleh); São Paulo/1 (Leticia Bonaretti); e Campinas/SP (Bruno Perassoli).

“Essas movimentações refletem nosso compromisso em fortalecer a atuação comercial com uma estrutura cada vez mais próxima dos parceiros eadaptada às necessidades regionais. A expansão para Santo André reforça a nossa presença em um mercado estratégico e amplia nossa capacidade de atendimento no ABC Paulista, escalando até o litoral”, pontua Fabio Magalhães, diretor Comercial de Vida e Previdência.Segundo o executivo, esse movimento prepara a companhia para um novo ciclo de crescimento.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planosde Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Segurode Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.