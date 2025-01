Bradesco Vida e Previdência lança seguro para Despesas Essenciais

Produto oferece proteção financeira para que contas básicas continuem sendo pagas em caso de imprevistos

A Bradesco Vida e Previdência acaba de lançar o Seguro Despesas Essenciais, que garante proteção e contribui com o planejamento financeiro das famílias ao assegurar o pagamento de contas de consumo.



O produto é destinado a pessoas físicas, de 18 a 65 anos, e cobre despesas básicas e necessárias, como contas de água, telefone, luz e internet, em caso de imprevistos como perda de renda, invalidez total ou morte.

Além disso, inclui benefícios, como assistência cartão alimentação e funeral familiar, visando manter a qualidade de vida e o suporte financeiro dos beneficiários mesmo em situações inesperadas.



Com um processo de contratação rápido e descomplicado, a solução pode ser personalizada de acordo com o perfil de consumo do cliente, garantindo a melhor oferta para as suas necessidades.



“A customização dos produtos de seguro é essencial para atender de forma precisa às necessidades individuais dos nossos clientes. Cada pessoa tem um perfil único e diferentes prioridades financeiras. Com o Despesas Essenciais, reforçamos nosso compromisso de oferecer soluções para segurança e planejamento financeiro da família”, afirma Bernardo Castello, diretor de Seguros de Pessoas da Bradesco Vida e Previdência.

Para mais informações sobre o Seguro Despesas Essenciais, disponível para clientes Bradesco de todo Brasil, acesse este link: www3.bradescoseguros.com.br/clientes/produtos/seguro-de-vida/despesas-essenciais-bradesco

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais.



A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos e perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: Bernardo Castello, diretor de Seguros de Pessoas da Bradesco Vida e Previdência.