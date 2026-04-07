Bradesco Seguros recebe representantes do Sindirepa em agenda voltada à qualificação das oficinas referenciadas

Encontros reuniram lideranças do Sindirepa Nacional, do IQA e da diretoria do Sindirepa-SP para discussão de iniciativas ligadas à qualidade, eficiência e evolução dos processos no setor de reparação automotiva

No final do mês de março, a Bradesco Seguros recebeu em sua sede no Rio de Janeiro, representantes do Sindirepa Nacional (Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios), do I.Q.A (Instituto da Qualidade Automotiva) e da diretoria do Sindirepa-SP, em uma agenda dedicada à troca de experiências e à discussão de iniciativas voltadas ao aos processos no setor de reparação automotiva.

No dia 23, estiveram na companhia o presidente do Sindirepa Nacional, Alexandre Moll, e o superintendente do I.Q.A, Alexandre Xavier. O encontro teve como principal objetivo discutir ações direcionadas à melhoria contínua da qualificação dasoficinas referenciadas, com foco em qualidade, eficiência e inovação nos serviços prestados.

Já no dia 25, a Bradesco recebeu a diretoria do Sindirepa-SP, composta por 10 diretores, que também são empresários do segmento de funilaria e pintura. A reunião proporcionou uma importante troca de experiências, além do alinhamento de iniciativas conjuntas para o aprimoramento dos processos.

“Esses encontros são fundamentais para mantermos a troca com entidades que acompanham de perto a realidade do setor e contribuem para a evolução contínua dos processos. Para a Bradesco Seguros, esse diálogo é fundamental para seguir avançando na qualificação das oficinas referenciadas, com foco em eficiência operacional, qualidade na reparação e melhor experiência para o cliente”, afirma Márcio Jordão, Superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguros.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,9 bilhão de prêmios em automóveis (jan a dez/25) e de R$ 1,09 bilhão em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (até nov/25) em market share de automóveis no mercado e16,7% (até nov/25) de market share em residencial.