Bradesco Seguros promove Road Show em Recife com corretores e parceiros do mercado

Executivos da companhia participaram de encontros estratégicos com assessorias e profissionais do setor em Pernambuco – Entre os dias 11 e 13 de março, a Bradesco Seguros realizou Road Show em Recife (PE) com uma agenda dedicada ao diálogo com corretores e parceiros comerciais da região. A iniciativa reuniu executivos da companhia em uma série de encontros institucionais voltados à troca de experiências, reconhecimento de resultados e discussão sobre oportunidades para o mercado de seguros.

Participaram das atividades os executivos Ney Ferraz Dias (Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE); Saint’Clair Pereira Lima (Diretor de Produtos); Carlos Eduardo Ferreira Oliva (Superintendente Sênior de Gestão da Transformação e Inteligência de Negócio); Eduardo Menezes (Superintendente Sênior de Ramos Elementares); Paulo Cesar Martins (Superintendente Sênior de Negócios) e Ana Claudia Santos (Superintendente Comercial da sucursal Recife).

A programação incluiu um encontro com as assessorias Auto/RE e corretores, dedicado à discussão de estratégias comerciais e perspectivas do setor. Em seguida, foi realizado um almoço com corretores do Regional CONEN da Bradesco Auto/RE, destacando a relevância desses profissionais para a distribuição de seguros e para o desenvolvimento do mercado local.

A agenda também contou com o encontro “Com você, corretor”, iniciativa promovida pela Bradesco Seguros para estimular o diálogo direto com os profissionais que atuam na ponta do negócio e captar percepções sobre os desafios e oportunidades do setor, sob a ótica dos corretores. Na ocasião, a nova superintendente comercial da sucursal, Ana Claudia, foi apresentada aos corretores locais, reforçando sua atuação na sucursal e ressaltando que a seguradora está de portas abertas aos parceiros e comprometida em fortalecer ainda mais a companhia na região. O Roadshow foi encerrado em uma confraternização com mais de 100 corretores, realizada na nova sucursal da companhia em Recife. Com estrutura moderna, clean e integrada, o espaço foi pensado especialmente para receber os parceiros comerciais.

Segundo Ney Dias, estar próximo aos corretores locais é fundamental para compreender as necessidades e demandas locais. “A região Nordeste, e especialmente Pernambuco, tem papel estratégico para a companhia. Estar presente nessas agendas nos permite compreender melhor as particularidades do mercado local e ouvir de perto os corretores, que são parceiros fundamentais para levar proteção e segurança aos clientes”, afirmou o diretor-presidente.

Para Saint’Clair Pereira Lima, iniciativas como essa são importantes para manter uma troca constante com os profissionais do mercado. “Esses encontros são oportunidades valiosas para compartilhar visões, discutir caminhos para o crescimento do setor e ouvir diretamente dos corretores quais são as demandas e expectativas do mercado.”

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,9 bilhão de prêmios em automóveis (jan a dez/25) e de R$ 1,09 bilhão em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (até nov/25) em market share de automóveis no mercado e 16,7% (até nov/25) de market share em residencial.