Bradesco Seguros oferta Seguro Auto com 10 parcelas fixas de 86 reais

Um seguro com cobertura para terceiros e assistência para o carro e para a residência, este é o Bradesco Seguro Auto Assistência Total. E o melhor, com uma experiência completamente nova, o produto Auto Assistência Total está disponível na jornada de cotação do seguro Auto, trazendo mais agilidade para os nossos corretores e oportunidades de novos negócios.

O seguro tem contratação rápida, fácil e sem vistoria e, desde o dia 1º de agosto, está disponível para clientes pessoa física. O produto é válido para veículos de até R$80 mil e até 20 anos de idade.

“São muitas as vantagens do Seguro Auto Assistência Total. Nosso segurado conta com cobertura exclusiva de terceiros (RCF), com cobertura para danos materiais e corporais de até R$ 100 mil cada, e danos morais de até R$ 5 mil”, destaca o Superintendente Executivo de Produto Auto da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes.

O cliente também conta com Assistência Dia e Noite para o carro, que disponibiliza reboque de até 100km; Socorro Mecânico; Chaveiro; Troca de pneus; Serviço de táxi; e remoção hospitalar em caso de acidente fora do município. Além disso, os clientes concorrem a sorteios mensais de Títulos de Capitalização no valor de R$ 50 mil.

Um grande diferencial do produto, Menezes complementa, é que o segurado conta, também, com Assistência Residencial. “Buscamos sempre fornecer praticidade ao nosso cliente, atendendo às suas demandas da melhor maneira possível. Por isso, oferecemos, dentro do produto Auto, assistência com chaveiro, eletricista, encanador e vidraceiro”, ressalta o executivo.

“É um produto simples e de baixo custo para o segurado. O pagamento pode ser feito em 10 parcelas fixas de R$ 86”, afirma Menezes.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11% (até fev/24) em market share de automóveis no mercado e 14,5% (até fev/24) de market share em residencial.