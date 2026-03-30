Bradesco Seguros e Ecoassist atingem marco de 1.000 toneladas com iniciativas de sustentabilidade em assistência e sinistros

A Bradesco Seguros, em parceria com a Ecoassist, alcançou o marco de 1.000 toneladas de resíduos destinados de forma adequada ambientalmente. As ações ocorrem por meio das iniciativas de Assistência Residencial e do Programa Sinistro Sustentável, que contempla o Sinistro Sustentável Residencial e a Oficina Sustentável.

O resultado consolida uma estratégia iniciada em 2020, com o lançamento da frente de Assistência Residencial, ampliada nos anos seguintes com a incorporação de novas soluções voltadas à logística reversa e à gestão ambiental responsável.

Desde o início das iniciativas, já foram realizadas mais de 8 mil coletas. Somente em 2025, foram mais de 375 toneladas de resíduos recicláveis encaminhadas à reciclagem e quase 100 toneladas de resíduos líquidos perigosos destinadas ao coprocessamento, evitando o descarte inadequado e reduzindo impactos ambientais nos segmentos residencial e automotivo.

As ações também fortaleceram a economia circular e geraram impacto social, com a estimativa de mais de 356 postos de trabalho criados em 2025, envolvendo atividades de triagem, logística reversa e reaproveitamento de materiais.

A iniciativa de Assistência Residencial, com abrangência nacional, permite que o segurado solicite o serviço de Descarte Ecológico por meio da Central de Atendimento ou do aplicativo da Bradesco Seguros. Uma equipe especializada realiza a retirada de itens volumosos sem utilidade, como móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Os materiais passam por triagem e são encaminhados à reciclagem ou à destinação ambientalmente adequada, evitando que terminem em aterros sanitários.

Já o Sinistro Sustentável Residencial atua na logística reversa de bens danificados e substituídos após sinistros. Eletrodomésticos, móveis e equipamentos são retirados da residência após a regulação do processo, desmontados e descaracterizados. Metais, plásticos e fiações retornam à cadeia produtiva como matéria-prima, garantindo rastreabilidade e certificação de destinação adequada.

No segmento Automotivo, o projeto Oficina Sustentável, consolidado em São Paulo e em expansão para o Rio de Janeiro, oferece consultoria técnica às oficinas da rede referenciada, coleta programada de resíduos perigosos e suporte documental para cumprimento de exigências legais, como CADRI e PGRS, sem interferir na rotina operacional.

“Alcançar o marco de 1.000 toneladas de resíduos destinados reforça o impacto das nossas três frentes de atuação. Mais do que facilitar o descarte para segurados e a regularização ambiental de oficinas, estruturamos um ecossistema de logística reversa eficiente e seguro. Com as iniciativas de Assistência Residencial, Sinistro Sustentável Residencial e Oficina Sustentável, consolidamos um modelo de negócio que une conformidade legal, economia circular e responsabilidade social, gerando empregos verdes e transformando a sustentabilidade em prática real no setor de seguros”, explica Marcio Jordão, superintendente sênior de Sinistros da Bradesco Seguros.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,9 bilhão de prêmios em automóveis (jan a dez/25) e de R$ 1,09 bilhão em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (até nov/25) em market share de automóveis no mercado e 16,7% (até nov/25) de market share em residencial.

Foto: Marcio Jordão, superintendente sênior de Sinistros da Bradesco Seguros