Bradesco lança Seguro Auto One para veículos de alto valor

A Bradesco Seguros acaba de lançar o Bradesco Seguro Auto One, novo produto da companhia voltado para clientes premium, oferecendo um conjunto de coberturas e serviços exclusivos. O seguro será ofertado neste primeiro momento para clientes do segmento Principal do Banco Bradesco. “Desenvolvemos o Auto One com base em um conceito de exclusividade e personalização. O produto foi criado para um cliente que busca mais conveniência, proteção e atendimento especializado, sendo uma solução sob medida para clientes que exigem uma experiência única e diferenciada”, explica Saint’Clair Lima, diretor da Bradesco Seguros.

Entre os diferenciais, o Auto One oferece a nova cobertura opcional de isenção da franquia, exclusiva para o produto, que isenta o cliente da franquia no primeiro sinistro, quando atingir o valor de franquia contratado para o veículo. Além dessa novidade, o produto inclui as coberturas de bens no interior do veículo, que protege itens pessoais que estejam dentro do carro em caso de roubo ou furto do veículo, incluindo notebook, celular, cabo e carregador portátil para veículos elétricos, bolsas, entre outros. O seguro cobre ainda os acessórios, incluindo itens como película de proteção à pintura do veículo e rodas e pneus esportivos.

Outro destaque é a cobertura de blindagem com o maior limite do mercado e a proteção para vidros com logomarca, incluindo teto solar e panorâmico. Além disso, em caso de indenização integral, os clientes têm acesso à cobertura 0km gratuita por seis meses, recebendo o valor correspondente ao de um veículo novo, no período previsto.

O Auto One conta ainda com um novo pacote de assistência, que oferece atendimento premium, com serviços exclusivos como o Moto SOS, que disponibiliza um prestador para acompanhar o cliente durante a espera do guincho, e a limpeza de estofado, que inclui banco de couro e não precisa estar atrelada a um sinistro. O produto também oferece assistência residencial completa, incluindo conserto de eletrodomésticos de linha branca, como micro-ondas e geladeira. O atendimento também se diferencia com equipe dedicada desde a assistência até a abertura de sinistros.

Além disso, os clientes correntistas do Banco Bradesco contam com descontos especiais e podem utilizar pontos Livelo para pagar parcial ou totalmente o seguro. Segundo Sain’t Clair, o lançamento deste produto visa atender as necessidades específicas de um público cada vez mais exigente. “Ouvimos nossos corretores e clientes para construir um produto alinhado às necessidades de quem valoriza exclusividade, conforto e atendimento personalizado. O Auto One foi desenvolvido para atender exatamente esse perfil, acompanhando a evolução do mercado de automóveis premium, incluindo veículos híbridos e elétricos no País”.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,9 bilhão de prêmios em automóveis (jan a dez/25) e de R$ 1,09 bilhão em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (até nov/25) em market share de automóveis no mercado e 16,7% (até nov/25) de market share em residencial.

Foto: Saint’Clair Lima, Diretor da Bradesco Seguros