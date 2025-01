Boris Ber é o convidado do novo episódio do RodaCast, videocast da AXA no Brasil

Especialista com mais de 40 anos de experiência, compartilha insights sobre estratégia, aprendizado contínuo e inovação no mercado de seguros no programa que é gravado na Roda Rico – O mercado de seguros está em constante transformação, e quem melhor para discutir os caminhos e estratégias do setor do que Boris Ber, presidente do Sincor-SP e corretor de seguros com mais de 40 anos de trajetória e um dos nomes mais respeitados da área? No novo episódio do RodaCast, videocast da AXA no Brasil gravado na maior roda-gigante da América Latina, Boris compartilha sua visão sobre como o aprendizado contínuo e uma abordagem estratégica são importantes para se destacar no segmento.

Durante a conversa, Boris explora temas como a importância de entender profundamente os produtos oferecidos e a necessidade de se manter atualizado para acompanhar as mudanças do mercado. “Estudem. Leiam bastante. Talvez esse seja o melhor conselho: você tem que se manter atualizado. Os médicos vão a congressos, leem artigos. O mercado de seguros tem uma imprensa especializada muito boa e entidades que oferecem cursos com diversas informações de qualidade. Dedique parte do seu tempo, antes do soninho vir, para entender o que está acontecendo”, reforça Boris.

O episódio também traz dicas práticas para corretores, como a importância de se antecipar às demandas dos clientes e aproveitar momentos estratégicos para oferecer soluções que atendam às suas necessidades, desde seguros de automóveis até apólices de vida e saúde. “Se você não oferecer, você não vende. Você tem que estar perto, não pode ser aquele corretor que aparece uma vez por ano. Acompanhe as mudanças na vida do seu segurado e ofereça soluções no momento certo.”

O RodaCast é uma iniciativa da AXA no Brasil que visa promover discussões relevantes para o mercado segurador, oferecendo aos corretores parceiros insights e conteúdos que ajudam a aprimorar suas práticas e estratégias.

O episódio completo já está disponível no Meu Mundo AXA, no Portal do Corretor, e no canal do YouTube da seguradora.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

