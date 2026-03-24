Avanços de IA em bancos e seguradoras exige correção de foco para questões operacionais, mostra estudo

Instituições são ambiciosas e esforçadas, mas é preciso mais atenção no alinhamento entre equipes e em resultados operacionais transformadores, diz consultoria Capco – As instituições financeiras são ambiciosas na adoção de novas tecnologias, como nuvem e big data. Mas, nem sempre colheram tudo o que podiam por escolhas na implantação. Por isso, um dos maiores desafios do setor ao adotar a Inteligência Artificial (IA) é evitar que os erros do passado voltem a custar resultados abaixo do esperado, mostra o estudo “IA em Serviços Financeiros: Novas Fronteiras, Velhos Hábitos?”, da Capco, consultoria global de tecnologia e gestão focada em finanças e energia.

A explicação chave está no foco. Há investimentos e esforços, porém há um excesso de atenção a pontos como ferramentas, projetos-piloto e metas de desempenho. No geral, os problemas na adoção de novas tecnologias costumam ser barreiras organizacionais, como alinhamentos, governança, financiamento em silos e hierarquias muito rígidas”, diz Luciano Sobral, South America Managing Partner da Capco.

Como a IA gera mudanças são aceleradas, os pilotos são mais para saber o que a tecnologia pode entregar, do que para entender como pode melhorar a operação. E é aí que ressurgem problemas estruturais de transformações anteriores.

Observando o mercado, a Capco concluiu que algumas instituições financeiras estão implantando IA com base em aprendizados com outras soluções, porque entenderam que a tecnologia é uma mudança no modelo operacional e na arquitetura e não na atualização e ferramenta. Entre os aprendizados colocados em práticas estão, por exemplo, portfólios integrados ao invés de pilotos dispersos e o compartilhamento de responsabilidade – e não só de interesse – pelos líderes.

“Com isso, identificamos cinco princípios que as instituições financeiras devem levar em conta na transformação por IA para terem resultados mais positivos.”, afirma o Luciano Sobral.

Os princípios são:

Alinhamento sobre as alavancas estratégicas e ambições com IA;

Redesenho de processos e fluxos de dados para uma entrega com IA;

Construção de fundamentos corporativos de IA em vez de pilotos isolados

Gestão multifuncional e empoderada das equipes que lidam com IA;

Responsabilidade e integração dos times no design e desenvolvimento com IA desde o início

“Os princípios mostram que antes de avançarem com IA, as equipes das instituições financeiras precisam alinhar, de forma estruturada, as decisões estratégicas que moldarão a entrega de valor da IA. Por isso, a Capco criou a “Avaliação de Alavancas Estratégicas” (Strategic Levers Assessment, na tradução em português), que permite definir a posição estratégica que guiará como a IA será estudada, governada e escalada,”, diz Managing Parter da Capco.

Os passos da Avaliação envolvem definir:

O papel que a IA deve ter no futuro da organização, da otimização à reinvenção do mercado;

O nível de ousadia na adoção de novas tecnologias e os limites da responsabilidade da IA em processos reais;

O equilíbrio entre controle e velocidade, e como princípios ou salvaguardas (guardrails) moldam a entrega;

Onde a IA deve criar valor primeiro e o horizonte de investimento que a liderança está disposta a comprometer;

A abordagem preferida para acessar capacidades — construir, comprar ou fazer parcerias — e como isso deve variar conforme o caso de uso;

Como as soluções de IA devem escalar por toda a empresa e o nível de abertura a ecossistemas externos e colaboração.

Como afirma o estudo da Capco, A IA recompensa o foco, não o frenesi. Por isso, além da experimentação, as instituições financeiras devem saber exatamente aonde querem chegar e escolher um caminho diferente para evitar os erros do passado.

Sobre a Capco

A Capco, uma empresa da Wipro, é uma consultoria global de tecnologia e gestão focada nas indústrias de serviços financeiros e energia. A Capco atua na interseção entre negócios e tecnologia, combinando pensamento inovador com conhecimento inigualável do setor para

apoiar clientes nos setores de bancos e pagamentos, mercados de capitais, gestão de patrimônio e ativos, seguros e energia. Ajudamos nossos clientes a simplificarem a complexidade para enxergar um caminho claro à frente e criar soluções que lhes permitam transformar seus negócios e construir um legado duradouro de sucesso. Para mais informações, acesse o site.

Foto: Luciano Sobral, South America Managing Partner da Capco.