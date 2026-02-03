Asaas estreia no mercado de seguros e anuncia aquisição da Mutuus Seguros

O movimento faz parte de um novo ciclo de crescimento da companhia, que possui expectativa de ultrapassar R$ 1 bilhão em receita anual até 2026; esta é a quarta aquisição do Asaas nos últimos quatro anos – O Asaas, uma das principais plataformas operacionais de gestão financeira para empresas, anuncia mais uma aquisição, a Mutuus Seguros. Há 7 anos no mercado, a insurtech atua como corretora digital de seguros, atendendo exclusivamente o mercado corporativo. A transação marca a entrada oficial do Asaas no segmento de seguros digitais e fortalece estrategicamente o ecossistema de serviços oferecidos aos seus mais de 240 mil clientes.

A aquisição da Mutuus reforça o compromisso do Asaas de ampliar e diversificar seu portfólio, acelerando sua estratégia de crescimento em segmentos de alto valor agregado. Ao integrar a expertise da Mutuus, o Asaas antecipa a entrada em uma nova vertical de negócios, ampliando os benefícios e a segurança oferecidos à sua base.

“Assim como aconteceu com o mercado financeiro anos atrás com a ascensão das fintechs, o segmento de seguros passa agora por uma transformação digital importante, e estar bem posicionado neste início representa uma vantagem estratégica para capturar valor no longo prazo. Com isso, podemos potencializar o lançamento de produtos inovadores, fortalecer nossa posição competitiva e acelerar iniciativas”, revela Pedro Rocha, vice-presidente de novos negócios.

A integração permitirá que os clientes do Asaas acessem de forma nativa e integrada produtos de seguros voltados à sustentabilidade financeira dos negócios. Paralelo a isso, o Asaas seguirá operando também com um canal de aquisição próprio, dedicado exclusivamente ao mercado de seguros, independente da jornada integrada na plataforma. Dessa forma, será possível oferecer maior conveniência na contratação dos serviços, experiência integrada por meio de seguros incorporados à plataforma, expansão das soluções de proteção ao fluxo de caixa das PMEs e aumento do potencial de distribuição e escala para os produtos da Mutuus.

“Ao nos unirmos ao Asaas, não estamos apenas vendendo a Mutuus, estamos entrando em um projeto maior que acelera nosso sonho. A parceria nos oferece recursos, estrutura e escala que nos permitem crescer de forma significativa, ampliar nossa atuação no mercado e atingir objetivos que sozinhos levaríamos muito mais tempo para alcançar”, diz Andress Barão, fundador da Mutuus.

A operação reforça ainda o portfólio do Asaas e acelera seu próximo ciclo de crescimento, com expectativa de atingir R$130 milhões de faturamento até 2029 nessa nova vertical. A frente de seguros será um canal independente e tem como objetivo ganhar agilidade e foco nos temas relacionados.

A negociação foi conduzida pela Questum, boutique especializada em M&A, que atuou como intermediadora da transação, assessorando os acionistas da Mutuus ao longo de todo o processo.

A aquisição é a quarta realizada pelo Asaas. Em 2021, a fintech fez duas outras importantes aquisições, sendo a primeira a do Base ERP, com o objetivo de adicionar mais funcionalidades de gestão financeira às soluções da companhia, e no mesmo ano a Code Money, uma carteira digital para pessoas físicas com foco em transações financeiras, transferências peer to peer e financiamento de boletos. Já em 2024 fez a aquisição da Nexinvoice, uma startup de automação de contas a pagar.

Sobre o Asaas

O Asaas é uma plataforma operacional para negócios que centraliza e automatiza processos financeiros e gerenciais, para que pequenas e médias empresas possam ser mais eficientes e focar na sua estratégia de crescimento com segurança e simplicidade. Fundada pelos irmãos Piero e Diego Contezini, a companhia nasceu em Joinville há 15 anos, e atualmente conta com mais de 240 mil clientes e mais de mil colaboradores em todo o Brasil. Com investimentos de fundos como o CVC do Bradesco, Inovabra Ventures, BOND Capital e SoftBank, o Asaas é autorizado pelo Banco Central a operar como instituição de pagamento e, como Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (SCFI), ampliando sua atuação no mercado financeiro e fortalecendo sua oferta de soluções de crédito para empresas.

Foto: Pedro Rocha, VP de Novos Negócios