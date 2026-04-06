Apisul anuncia aquisição do controle acionário da Insert Corretora de Seguros

Comunicado da Empresa: “Informamos a conclusão da aquisição do controle acionário da Insert Corretora de Seguros, empresa com atuação relevante no segmento de seguros de transporte, sediada em São Paulo.

Este movimento está alinhado à estratégia da Apisul de crescimento sustentável e expansão de sua atuação em gestão de riscos e seguros, levando ao mercado um modelo proprietário, integrado e altamente especializado, que amplia de forma consistente a capacidade de entrega de soluções à sua base de clientes.

A Insert é reconhecida por sua especialização em seguros de transporte e pela consistência na estruturação de soluções para operações logísticas complexas, agregando ao grupo uma carteira qualificada e relações construídas com elevado padrão técnico.

Para os clientes da Insert, a continuidade do atendimento será integralmente mantida, preservando o relacionamento construído ao longo do tempo, com a permanência do sócio-fundador Robert Schmidt à frente das operações. Ao mesmo tempo, esses clientes passam a ter acesso ao ecossistema ampliado da Apisul, com um portfólio mais abrangente de soluções, tecnologia e inteligência aplicada à gestão de riscos.

A integração será conduzida de forma estruturada, com foco na manutenção da qualidade do serviço, na proximidade com o cliente e na evolução contínua das soluções oferecidas, potencializando sinergias operacionais e comerciais.

A operação fortalece a consolidação de um ecossistema completo de seguros e serviços, posicionando a Apisul como uma plataforma integrada, com amplitude e profundidade de soluções diferenciadas no mercado. Trata-se de um modelo único de atuação, que combina tecnologia, especialização e escala, permitindo uma abordagem mais eficiente, conectada e abrangente na gestão de riscos.

Este movimento reforça o compromisso da Apisul com excelência, consistência e visão de longo prazo, consolidando sua posição como um parceiro estratégico para clientes, seguradoras e todo o ecossistema do mercado segurador”