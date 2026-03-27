ANSP: Uma grande Noite Acadêmica e lembranças…

A ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdência promoveu ontem (26) a Noite Acadêmica. O evento, que aconteceu em São Paulo, foi um momento muito importante, destacado com o ingresso de novos acadêmicos e a posse da nova diretoria, agora liderada pelo presidente Edmur de Almeida, experiente corretor com atuação de destaque no segmento de Seguro Garantia. Foi uma noite maravilhosa com a presença de diversas autoridades do mercado.

A ANSP “no rascunho”…

Além dos ex-presidentes e fundadores da ANSP, uma homenagem muito especial e justa foi para o jornalista Fernando Silveira (In Memoriam). Ele foi o idealizador da ANSP e tive a oportunidade de participar desse momento, já que trabalhei como jornalista na Revista Seguros & Riscos (Editora Technic Press), cujo proprietário foi o querido e saudoso Fernando Silveira com quem convivi muito. Uma tarde, como ele sempre fazia com os textos que produzia (na sua maioria opinativos, artigos), colocou em minha mesa um papel sulfite (A4) manuscrito à lápis com o título: ANSP – ACADEMIA NACIONAL DE SEGUROS. Pediu para que eu lesse e depois perguntou qual era a minha opinião. Mesmo que não tivesse gostado, não iria falar para ele, kkk. Na verdade achei a ideia sensacional, mas difícil de se concretizar naquele momento. Mas deu certo. Hoje, a ANSP é uma grande instituição e muito representativa para o setor!

Foto: Ivanildo Sousa presenteando o novo presidente Edmur de Almeida com os livros Dicionário Trilíngue de Seguros e História e Desenvolvimento do Seguro Garantia no Brasil (Editados pela EnterBooks Edições – Editora da Agência Seg News)