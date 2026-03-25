ANSP realiza amanhã sua tradicional Noite Acadêmica em São Paulo

A Academia Nacional de Seguros e Previdência promove, amanhã, mais uma edição da sua tradicional Noite Acadêmica, um dos encontros mais relevantes do calendário institucional da entidade. O evento, de caráter fechado, celebrará a posse de 22 novas Acadêmicas e novos Acadêmicos, reunindo lideranças e profissionais de destaque do mercado de seguros e previdência.

Reconhecida por sua importância no fortalecimento do setor, a Noite Acadêmica proporciona um ambiente de alto nível para integração, troca de experiências e aproximação entre executivos e especialistas, dando continuidade a uma tradição marcada pelo prestígio e pela relevância técnica.

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