ANSP Noite Acadêmica empossa 22 novos Acadêmicos e Acadêmicas

Realizada na noite do dia 26, na Casa Bisutti, em São Paulo, a ANSP Noite Acadêmica, da Academia Nacional de Seguros e Previdência, reuniu cerca de 250 convidados, entre Acadêmicas e Acadêmicos, executivas e executivos, e lideranças do setor, para a posse de 22 novos Acadêmicos e Acadêmicas, além de marcar a transição de gestão da nova Diretoria da entidade para o triênio 2026-2029.

A cerimônia foi conduzida pelas Acadêmicas Solange Guimarães e Simone Vizani, que concederam a palavra inicial ao Acadêmico Mauro César Batista, Presidente do Conselho Superior. Em sua fala de abertura institucional, ele apresentou um panorama da ANSP, destacando seus 33 anos de atuação dedicados à pesquisa, ao estudo e ao debate técnico. Também ressaltou a independência da Academia, afirmando que a instituição não está subordinada a nenhuma organização e mantém como propósito contribuir para o desenvolvimento do seguro e previdência com base em ética, conhecimento e produção intelectual.

Na ocasião, também foi anunciada a nova configuração da liderança da entidade a partir de 1º de abril. O Acadêmico Osvaldo Nascimento assumirá a Presidência do Conselho Superior, enquanto o Acadêmico Edmur de Almeida passará a presidir a Diretoria Executiva. O Conselho Fiscal será mantido conforme a gestão anterior.

Na sequência, o Acadêmico Rogério Vergara realizou seu pronunciamento de encerramento de mandato, apresentando um balanço de sua gestão. Em tom de satisfação, destacou avanços como a modernização da Academia, o fortalecimento de sua presença institucional e a ampliação da diversidade entre seus membros. Também ressaltou a atuação da ANSP em consultas públicas e debates técnicos relevantes para o setor.

Antes da posse dos novos integrantes, a cerimônia contou com um momento simbólico de reconhecimento aos Acadêmicos e Acadêmicas que haviam sido empossados de forma virtual em 2020, durante a pandemia, com registro presencial para fotos dos que estavam presentes na ocasião.

Em seguida, foi realizada a posse dos 22 novos Acadêmicos e Acadêmicas, todos com trajetória marcada pela contribuição ao desenvolvimento do seguro, da previdência complementar e de áreas correlatas. A ANSP destacou que o ingresso ocorre por indicação de membros da própria Academia, com posterior aprovação da Diretoria. Foram empossados: André Luiz Lima Soares, Camila de Andrade Soares Feriani, Camilla Barbosa Pessoa de Melo, Celina da Costa Silva, Edson Lasse Fecher, Fábio Cabral da Silva, Fabio Arturo Corrias, Francilene Rodrigues de Freitas, Jackson de Melo Prata, Juan Carlos Pereira, Juliana Oliveira Nascimento, Júlia Sidon Senna Carvalho, Junio Ferreira Tosta, Liliane Guimarães Pereira Lima de Mello, Luis Alberto Saavedra Martinelli, Luiza Perreli Bartolo, Maurício Tadeu Barros Morais, Natália Velasques Sanches, Renata Beiriz Furtado, Simone Aparecida Camargo Libonati, Stephanie Zalcman e Weliton Alves da Costa.

A noite também contou com a presença de importantes representantes de entidades do setor de seguros e previdência, reforçando a relevância da ANSP no mercado segurador. Entre os presentes, destacaram-se André Nunes (CNseg), Augusto Vicente Esteves (UCS – União dos Corretores de Seguros), Beatriz Pinheiro Herranz (FenaPrevi), Boris Ber (Sincor-SP e Fenacor), Bruno Freire (Fenaber), Camila Máximo (Sou Segura), Danilo Silveira (FenSeg), Maria Amélia Saraiva (AIDA Brasil) e Rodrigo de Almeida Matos (ENS – Escola de Negócios e Seguros).

Encerrando a programação, o Acadêmico Edmur de Almeida, Presidente eleito para a próxima gestão, destacou o compromisso da nova Diretoria com a continuidade e o fortalecimento das iniciativas da Academia. Segundo ele, assumir a liderança da entidade representa uma grande responsabilidade, aliada à confiança em um time altamente qualificado.

“Estar à frente da nova Diretoria é uma grande responsabilidade, mas acredito que esse grupo que assume a gestão é tão qualificado quanto o anterior. Tenho certeza de que seguiremos firmes na disseminação da cultura do seguro, principalmente ampliando esse debate junto à sociedade. Estou muito feliz e agradeço a confiança de todas as Acadêmicas e Acadêmicos”, afirmou.

Na ocasião, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher, ressaltando o avanço da participação feminina na instituição. Atualmente, a Academia conta com 74 Acadêmicas, com presença cada vez mais expressiva, inclusive em posições de liderança, como na Diretoria e em Conselhos, evidenciando a importância da diversidade para o fortalecimento do setor.

Durante a programação, o Presidente da Diretoria da ANSP, Acadêmico Rogério Vergara, conduziu uma homenagem às mulheres da Academia. Em nome de todas as Acadêmicas, as Acadêmicas Simone Vizani e Ileana Iglesias foram homenageadas no palco, representando simbolicamente as integrantes da instituição, e receberam uma mensagem especial em reconhecimento às suas trajetórias e contribuições.

A ANSP agradece às mantenedoras Swiss Re, CNP Holding, Sindseg SP, Alper, Sompo, Bradesco Seguros, PASI e ABECOR, bem como aos apoiadores ABGR e AIDA Brasil, pelo apoio contínuo às iniciativas da Academia ao longo do ano.

A Noite Acadêmica reafirmou o compromisso da ANSP em ampliar sua interlocução com a sociedade civil e com o Estado brasileiro, consolidando-se como um espaço plural, ético e qualificado para a reflexão sobre os desafios e o desenvolvimento do mercado de seguros e previdência no Brasil.