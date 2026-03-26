Amanhã Seguro: Sincor-SP e Sindseg SP lançam campanha para fortalecer a cultura do seguro no Brasil

O Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo) e o Sindseg SP (Sindicato das Empresas de Seguros e Resseguros) lançam em 2026 mais uma campanha conjunta voltada à promoção da cultura do seguro e ao fortalecimento do entendimento da sociedade sobre o papel estratégico do setor no desenvolvimento do país.

Intitulada Amanhã Seguro, a iniciativa se apresenta como um movimento institucional que tem como conceito “Construindo um Amanhã Seguro” e convida à reflexão sobre a importância do seguro para além da proteção individual. A campanha evidencia o seguro como um instrumento fundamental de estabilidade, confiança e sustentação da economia, capaz de apoiar famílias, viabilizar grandes projetos e contribuir para a adaptação da sociedade às transformações do mundo contemporâneo.

Para o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, a campanha reforça o papel do corretor de seguros como agente central na construção dessa consciência. “A campanha Amanhã Seguro nasce da convicção de que o seguro precisa ser cada vez mais compreendido como parte do planejamento de vida das pessoas e das empresas. O corretor de seguros tem um papel essencial nesse processo, atuando como orientador, tradutor das necessidades do cliente e agente de confiança. Ao fortalecer a cultura do seguro, estamos ajudando a sociedade a tomar decisões mais conscientes hoje para garantir um futuro mais estável e protegido.”

A proposta também evidencia que a cultura do seguro é um esforço coletivo, que envolve corretores, seguradoras e consumidores. Ao aproximar o tema do cotidiano das pessoas, a campanha busca mostrar que decisões tomadas hoje são determinantes para a construção de um amanhã mais seguro.

Na visão das seguradoras, o movimento consolida o compromisso do setor com o desenvolvimento do país. Para Patricia Chacon, presidente do Sindseg SP, o seguro desempenha um papel estrutural na economia e na vida das pessoas. “Amanhã Seguro reflete o compromisso das seguradoras com o desenvolvimento econômico e social do país. O seguro vai muito além da indenização: ele sustenta investimentos, protege famílias, viabiliza grandes projetos e contribui para a resiliência da sociedade diante de riscos e transformações. Ao unir forças com o Sincor-SP, reforçamos a importância de educar, informar e ampliar o entendimento sobre o papel estratégico do seguro na construção de um futuro mais seguro para todos.”

Três pilares para construir o futuro

A narrativa da campanha é estruturada em três conceitos centrais. O termo “Construindo” reforça a ideia de continuidade, planejamento e responsabilidade ao longo do tempo. “Amanhã” simboliza o futuro, marcado por incertezas, mas também por oportunidades que exigem preparo. Já “Seguro” ocupa o centro da mensagem, evidenciando seu papel fundamental na proteção financeira diante de eventos inesperados, como acidentes, doenças, perdas patrimoniais ou situações extremas.

Abordagem temática ao longo dos meses

O planejamento da campanha prevê uma abordagem temática distribuída ao longo de seis meses, conectando o seguro a temas estratégicos para a sociedade:

Seguro e Estabilidade Econômica, mostrando como o setor sustenta crédito, investimentos e crescimento;

Seguro e Mudanças Climáticas, com foco no papel do seguro na prevenção e na recuperação de ambientes;

Seguro e Saúde, destacando planos e seguros como base da assistência e da qualidade de vida;

Seguro e Previdência, evidenciando a importância da previdência privada e da proteção de longo prazo;

Seguro e Grandes Projetos, demonstrando como infraestrutura e grandes obras só avançam com proteção adequada;

Seguro e Inclusão Social, apresentando o seguro como ferramenta de ascensão social, proteção patrimonial e geração de riqueza.

Com Amanhã Seguro, Sincor-SP e Sindseg SP reafirmam que investir em informação, planejamento e conscientização hoje é essencial para garantir um futuro mais estável, sustentável e protegido para toda a sociedade.

Fonte: Sincor-SP