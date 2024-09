Allianz Seguros premia assessorias com experiência exclusiva no Allianz Parque

Companhia leva três assessorias parceiras com o melhor desempenho semestral para assistir ao show do Eric Clapton na arena, de camarote, com direito a acompanhante

A Allianz Seguros lançou a campanha “+Prêmios Experiências Assessorias”, com o objetivo de fortalecer as operações por meio das assessorias e destacar a importância desse canal como uma ponte estratégica entre a seguradora e os corretores de seguros.



A ação engloba as assessorias ativas parceiras das seis regionais da companhia (São Paulo Capital; São Paulo Interior; Rio de Janeiro e Espírito Santo; Minas Gerais e Centro-Oeste; Norte e Nordeste; e Sul) e conta com premiações semestrais que envolvem uma experiência exclusiva no Allianz Parque.



As três assessorias premiadas no primeiro semestre terão oportunidade de acompanhar o show de Eric Clapton no dia 29 de setembro de 2024, diretamente do camarote da Allianz Seguros, no Allianz Parque; com direito a um acompanhante cada. Aos ganhadores que residem fora do estado de São Paulo, também serão disponibilizadas passagem aérea, estadia e traslado.



Roberto Benedito de Oliveira, da Active Assessoria, foi um dos ganhadores da campanha.

“É uma satisfação poder participar, por meio do nosso esforço, de um show do Eric Clapton. Acredito que será maravilhoso, ainda mais por ser no camarote da Allianz” disse.

Quem também terá a oportunidade de participar dessa experiência é Gustavo Paiva Gimenez, da Rizk e Almeida Assessoria.

“Estamos muito ansiosos para viver este momento. Trata-se de um dos artistas mais influentes de toda a história. Tenho certeza de que será algo único e inesquecível” afirmou.

Luiz Alberto Souza, da Norte e Sul Bahia Assessoria em Seguros, é outro destaque do primeiro semestre que estará no Allianz Parque.

“Parabenizo a Allianz pela iniciativa da campanha. Tenho muito orgulho e satisfação de representar a Allianz em alguns estados do Norte e estou muito feliz com a contemplação.”

Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros, lembra da importância das assessorias para a companhia.

“Por meio delas, podemos estar mais próximos do nosso principal canal de distribuição, que é o corretor de seguros” diz.

“Reconhecemos as assessorias como parceiras estratégicas para garantir a diversificação e a capilaridade de milhares de corretores.”

Campanha vai até dezembro

Assim como a primeira fase da campanha, a Allianz Seguros também premiará as três assessorias que registrarem a maior pontuação em PEL (Prêmio Emitido Líquido) no segundo semestre. As parceiras contempladas no período assistirão a um grande show na arena, de camarote, com direito a acompanhante e incluindo passagem aérea, estadia e traslado aos vencedores dos estados fora de São Paulo. Para saber os detalhes e como participar da campanha, os interessados devem consultar o seu account.



Allianz Seguros S.A., CNPJ: 61.573.796/0001-66, Rua Eugênio de Medeiros nº 303, ands. 1-parte, 2 ao 9, 15 e 16, Pinheiros, São Paulo – CEP: 05425-000. Linha Direta Allianz Seguros: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 777 7243 (demais regiões). SAC (24 horas): 08000 115 215. Ouvidoria Allianz Seguros: 0800 771 3313. Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239. A Allianz Seguros respeita a sua privacidade e é contra o spam na rede. Para mais informações, acesse a Política de Privacidade de Dados da Allianz, disponível em: www.allianz.com.br/politica-de-privacidade.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.



Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.



A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros