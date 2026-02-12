Allianz promove operação especial nas estradas e orienta motoristas para viagens seguras no Carnaval

Especialista da companhia ressalta a importância de cuidados básicos antes e durante o trajeto – Nos próximos dias, muitos motoristas devem pegar a estrada em todo o país devido ao feriado de Carnaval, tornando as rodovias mais movimentadas e exigindo atenção redobrada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo maior está previsto para sexta-feira (13) e terça-feira (17), das 16h às 22h, e no sábado (14) e na quarta-feira (18), das 6h às 12h. Para atender aos segurados que viajarão de carro neste período, a Allianz Seguros, uma das principais seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, realizará, entre os dias 13 e 24 de fevereiro, uma operação especial em diversas regiões litorâneas do país.

O atendimento será feito por prestadores de serviço locais em conjunto com a Allianz Partners, empresa do Grupo Allianz e líder global em assistência 24 horas, e incluirá os serviços de reboque, mecânico e táxi. A operação ocorrerá nas seguintes praças:

-Litoral de Santa Catarina: de Florianópolis até Penha.

-Litoral do Paraná: cidade de Matinhos.

-Litorais Sul e Norte de São Paulo: toda a faixa litorânea do estado de São Paulo, de Peruíbe (Litoral Sul) à Ubatuba (Litoral Norte). No litoral Sul, haverá ainda prestador dedicado para motocicletas.

-Costa Verde e Região dos Lagos no Rio de Janeiro: de Paraty até Mangaratiba, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios. Macaé e Campos dos Goytacazes servirão como cidades de apoio.

-Litoral do Espírito Santo: de Guarapari até São Mateus.

-Litoral da Bahia: de Arembepe até Praia do Forte.

-Litoral de Pernambuco: de Recife até Ipojuca.

-Litoral do Ceará: Fortaleza, Jericoacoara e Canoa Quebrada.

Além das orientações básicas, como respeitar os limites de velocidade, usar o cinto de segurança e não utilizar o celular enquanto dirige, Marlon Teixeira, diretor de Sinistros Auto da companhia, acrescenta recomendações fundamentais para uma viagem mais confortável e tranquila. “Tudo começa com planejamento. Definir caminhos, conhecer as condições da rota e garantir que os itens de segurança estejam em ordem são cuidados que reduzem imprevistos e tornam o trajeto mais eficiente”, ressalta o executivo.

Faça a revisão completa do veículo

Antes de pegar a estrada no Carnaval, é fundamental assegurar que o veículo esteja em boas condições mecânicas. O aumento do fluxo nas rodovias e as longas distâncias tornam qualquer falha mais perigosa. “Verifique freios, pneus (inclusive o estepe), suspensão, sistema elétrico, faróis, lanternas, limpadores de para-brisa, níveis de óleo, água e fluido de freio. Um veículo revisado reduz significativamente o risco de panes, acidentes e atrasos durante a viagem”, lembra Marlon.

Confira toda a documentação

Certifique-se de que a CNH esteja válida e o licenciamento do veículo em dia. Leve também documentos pessoais de todos os ocupantes, especialmente no caso de crianças. “Durante o Carnaval, a fiscalização nas rodovias é intensificada, e estar com a documentação correta evita multas, retenção do veículo e transtornos desnecessários em um momento de lazer”, pontua o diretor.

Mantenha atenção constante

Dirigir com foco total faz ainda mais diferença em períodos de grande movimento. Além disso, é essencial manter uma distância segura do veículo à frente, garantindo tempo de reação em freadas bruscas. Em caso de chuva ou neblina, a indicação é reduzir a velocidade, ligar os faróis baixos e aumentar essa distância, pois a visibilidade e a aderência do veículo ficam comprometidas.

Planeje paradas e evite dirigir cansado

O cansaço e a sonolência afetam os reflexos e a capacidade de decisão do motorista. Por isso, em viagens longas, o ideal é programar paradas a cada duas ou três horas, mesmo que não haja sensação imediata de fadiga. “Dormir bem antes de viajar, se manter hidratado e, quando possível, revezar a direção são medidas simples que ajudam a manter a atenção e reduzir o risco de acidentes”, reforça o executivo.

Não dirija após consumir bebida alcoólica

O consumo de álcool compromete os reflexos, a percepção de risco e a capacidade de reação do motorista, aumentando significativamente a probabilidade de acidentes graves. “Mesmo pequenas quantidades de álcool já afetam a condução segura do veículo. Se for beber, a orientação é simples: não dirija. Opte por um motorista da rodada, transporte por aplicativo, táxi ou utilize os serviços de assistência disponibilizados pela seguradora”, alerta o diretor. Além de colocar vidas em risco, dirigir sob efeito de álcool é infração gravíssima, com penalidades severas previstas na legislação brasileira.

Esteja preparado para imprevistos

Imprevistos podem acontecer mesmo com planejamento e veículo revisado. Ter um “kit básico de emergência” no carro, com água potável, alimentos não perecíveis, lanterna, carregador de celular, itens de primeiros socorros, triângulo e cabos para bateria, por exemplo, é uma ótima dica. “Estar preparado aumenta a segurança e reduz o estresse em situações inesperadas na estrada”, finaliza Marlon.

