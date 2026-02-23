Allianz leva jornada de compra digital ao seguro de Vida em Grupo

Nova dinâmica reduz em até 80% o tempo de cotação e torna o processo de adesão mais eficiente para o corretor – Como parte da modernização da jornada de aquisição e do aprimoramento da experiência aos corretores parceiros, a Allianz Seguros – uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque – promove, agora, a digitalização do produto Vida em Grupo, modalidade de seguro de Vida Coletivo que visa proteger os colaboradores das empresas. O projeto une tecnologia, revisão de processos e colaboração integrada para criar uma navegação mais ágil, intuitiva e eficiente da cotação à emissão da apólice.

O processo de cotação e emissão foi completamente reformulado, trazendo uma interface muito mais intuitiva e ágil, reduzindo consideravelmente o tempo de operação da plataforma. “Essa entrega marca um passo importante na estratégia da Allianz de fortalecer o segmento de Vida em Grupo e apoiar o corretor com ferramentas que potencializam os negócios, aumentam a produtividade e elevam o padrão de atendimento no mercado segurador brasileiro”, pontua Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da companhia.

As melhorias garantem maior precisão nas informações, redução de retrabalhos e fluxos mais rápidos. O novo sistema foi desenvolvido a partir da escuta ativa das demandas relatadas pelos profissionais parceiros. “Dessa forma, conseguimos trazer como resultado uma jornada fluída e eficaz. Além da modernização tecnológica, realizamos uma revisão completa da esteira operacional, proporcionando mais eficiência, suporte qualificado e maior proximidade com o corretor ao longo de toda a jornada”, destaca.

Coberturas personalizadas

O Allianz Vida em Grupo conta com a opção de personalizar as coberturas e assistências, permitindo que cada empresa defina as características do seguro que melhor atendem ao seu perfil e às suas necessidades.

A solução abrange desde as coberturas tradicionais, como Morte (incluindo a de cônjuge ou filhos), Invalidez por Acidente ou Doença, Auxílio Funeral, Adaptação de Casa e/ou Veículo; até garantias adicionais como Diagnóstico de Câncer, Diárias por Incapacidade Temporária (DIT), Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas (DMHO), Indenização Especial por Morte Acidental, Doenças Graves, cobertura para Rescisão Trabalhista, Indenização Complementar, entre outros.

“Queremos oferecer ofertas completas, personalizadas e alinhadas ao que o corretor e o cliente realmente buscam e precisam. É essa flexibilidade que permite a construção de soluções que acompanham a realidade de cada empresa, ampliando a percepção de valor do benefício aos colaboradores e apoiando o corretor na entrega de propostas mais estratégicas e competitivas”, finaliza Caio Souza, diretor de Vida da Allianz Seguros.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

