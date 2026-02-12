Allianz lança programa Alliadoz 2026 aos corretores de São Paulo

Iniciativa apresenta novidades do principal programa de relacionamento da companhia, que nesta edição levará os vencedores a Pequim e Xangai, na China – Como parte da estratégia de atuação junto aos seus parceiros de negócios, a Allianz Seguros começou o ano apresentando a nova edição do Alliadoz em diferentes regiões do país. Na capital paulista, a ação reuniu corretores que atuam na região para conhecer os detalhes do principal programa de relacionamento da companhia. As agendas contam com formatos presenciais e on-line, ampliando as possibilidades de participação.

Para Paulo Ayres, diretor Comercial Regional São Paulo Capital da seguradora, esses encontros foram também uma oportunidade de reconhecer e valorizar os profissionais. “A participação dos corretores é essencial para a evolução do programa. É a partir desse relacionamento próximo que conseguimos aprimorar ações e entregar soluções cada vez mais alinhadas às necessidades deles e dos clientes, como a criação do segmento Rubi”, destacou.

Nova edição

O Alliadoz chega com novidades em 2026. O principal destaque é a criação do segmento “Rubi”, voltado a corretores com PEL acima de R$ 1,2 milhão, que se junta às outras quatro segmentações já existentes (“Private”, “Diamante”, “Esmeralda” e “Topázio”). Entre os benefícios inéditos, estão o superbônus para corretores “Private” que cumprirem todos os requisitos do semestre, além de vantagens como consultoria financeira, gestão de patrimônio, crachá exclusivo e acesso ao escritório da Allianz em São Paulo.

Nesta edição, serão concedidos mais de mil prêmios. Os 20 corretores dos segmentos “Private” e “Diamante” que alcançarem as maiores pontuações ao longo do ano ganharão uma viagem a Pequim e Xangai, na China, com direito a um acompanhante. O roteiro inclui experiências ligadas à cultura oriental, gastronomia típica e hospedagem em hotéis de alto padrão.

Já os 20 corretores da nova categoria “Rubi” com melhor desempenho serão premiados com uma viagem à Patagônia Argentina, em um itinerário exclusivo, e 10 viagens para um resort brasileiro paradisíaco, ambas com um acompanhante cada. Os 125 corretores da categoria “Esmeralda” que mais pontuarem também serão contemplados com uma viagem, com acompanhante, para um resort cinco estrelas em um local paradisíaco do Brasil. A ação é aberta a todos os corretores ativos e permanece válida até 31 de dezembro de 2026.

Agenda dos encontros

A Allianz realizou os eventos de lançamento do Alliadoz 2026 no escritório da companhia, na capital paulista, além da Zona Sul, Santos e nas Filiais ABC, Centro (Allianz Parque) e Zona Leste.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

