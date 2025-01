Allianz lança Filial Empresas para atendimento personalizado a corretores de linhas corporativas

Evento de apresentação foi realizado na sede da companhia, em São Paulo, e reuniu parceiros de negócios para conhecerem detalhes da iniciativa – Fortalecendo sua estratégia de crescimento e atendimento em negócios corporativos, a Allianz Seguros lançou oficialmente a Filial Empresas. O evento de apresentação ocorreu na última quarta-feira, 22 de janeiro, na sede da companhia, em São Paulo.

A Filial Empresas tem objetivo de proporcionar um atendimento mais próximo e personalizado a corretores especializados em linhas corporativas. “Essa iniciativa nasce com o propósito estratégico de fortalecer nossa proximidade com os corretores no segmento de negócios corporativos”, disse Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros, reconhecendo o potencial de crescimento desse mercado. “Criamos essa unidade para impulsionar os resultados de forma consistente. Estamos comprometidos em oferecer um atendimento de excelência, criando uma base sólida para alcançar um crescimento sustentável”.

O lançamento está alinhado ao atual processo de transformação e aceleração da Allianz Seguros e seu objetivo de retomar uma posição de protagonismo no mercado de seguros de riscos corporativos, de acordo com Mauricio Masferrer, diretor executivo de Negócios Corporativos. “Uma unidade dedicada ao segmento empresarial é uma demonstração clara de nosso compromisso em fortalecer nossa presença nesse setor estratégico. Sabemos que a comunicação eficaz, a gestão do tempo e a informação precisa são fatores determinantes para o sucesso nesse mercado complexo”, destacou.

Modelo inovador

A Filial Empresas nasce com um DNA de inovação, construído para atender corretores que necessitam de uma abordagem diferenciada. O modelo se baseia em um atendimento consultivo, que conecta diretamente as áreas comercial e técnica, aumentando a assertividade na aceitação de riscos e promovendo maior qualidade e agilidade nas tratativas.

Para Nelson Veiga, diretor executivo Comercial, a iniciativa é resultado de um esforço coletivo, idealizado e concretizado por um time altamente engajado. “Esta filial eleva o papel do corretor e cria um ambiente propício para explorar oportunidades de negócios com maior eficiência. É um movimento essencial para garantir o sucesso nesse mercado tão estratégico”, ressaltou.

A nova filial conta com uma estrutura composta por accounts dedicados, cada um responsável por um grupo limitado de corretores, permitindo mais tempo para planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios. “Nosso compromisso é avaliar todas as oportunidades e buscar as melhores soluções. Estamos preparados: temos as ferramentas, os produtos e a ambição de crescer no segmento corporativo. Nosso portfólio completo está à disposição dos corretores, com atendimento personalizado e uma estrutura que garante a dedicação necessária”, destacou Fávio Rewa, diretor comercial regional São Paulo Capital.

A base coworking do Allianz Parque foi escolhida para sediar a Filial Empresas. A região de atendimento da nova unidade inclui São Paulo-Capital e ABC Paulista.

