Allianz inspira união, segurança e excelência como seguradora oficial dos Jogos de Inverno de Milão–Cortina 2026

.Como seguradora oficial dos Movimentos Olímpico e Paralímpico, a Allianz viabiliza competições seguras e bem-sucedidas para organizadores e torcedores.

.O apoio aos atletas está no centro da parceria, com esportistas do “Time Allianz” competindo em diversas modalidades.

.Ao marcar 20 anos de colaboração com o Movimento Paralímpico, a Allianz segue promovendo a inclusão por meio do esporte.

.A iniciativa “Safety Sled” reforça o compromisso com a segurança nos esportes de inverno.

.A ativação “Step into Life”, presente em mais de 40 mercados, destaca momentos decisivos que pavimentam o caminho para a excelência.

Em um mundo cada vez mais dividido, a Allianz, seguradora oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Milão–Cortina 2026, ajuda a aproximar pessoas por meio de competições pacíficas em um dos maiores eventos esportivos do planeta. Atletas de todo o mundo contam com o apoio da companhia para buscar excelência esportiva e se preparar para a vida após os Jogos. O lançamento do “Safety Sled” marca o primeiro passo da empresa para aumentar a segurança no bobsled.

Duzentos colaboradores e clientes da Allianz participarão do Revezamento da Tocha Paralímpica, simbolizando a união ao conduzir a chama até a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, em 6 de março de 2026. Ao celebrar 20 anos de parceria com o Movimento Paralímpico, a Allianz reforça o seu apoio contínuo à inclusão por meio do esporte.

“A Allianz tem orgulho de colaborar mais uma vez com os Movimentos Olímpico e Paralímpico, dando vida aos Jogos de Inverno de Milão–Cortina 2026. A Itália é um de nossos mercados estratégicos em nível global, e gostaria de reconhecer os nossos colegas da Allianz que apoiaram o país-sede na missão de acolher o mundo em um espírito de união e convivência”, afirma Oliver Bäte, CEO do Grupo Allianz.

“Seja apoiando atletas em sua preparação para as competições e para a vida, seja levando tranquilidade a organizadores e espectadores, o apoio da Allianz aos Jogos foi concebido para ampliar o espírito olímpico para além das arenas esportivas, de modo que ele possa inspirar pessoas em todo o mundo”, completa o executivo.

Segurança para o esporte

O envolvimento da Allianz começou anos antes do evento, em colaboração com o Comitê Organizador Nacional da Itália, para desenvolver soluções de seguros sob medida que atendem aos desafios específicos de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno em locais diversos e geograficamente dispersos — de Milão às Dolomitas e aos Alpes italianos. A atuação inclui a proteção contra riscos em todo o ecossistema esportivo, relacionados a patrimônio, responsabilidade civil, ameaças cibernéticas e interrupções de viagem, em coordenação com o Comitê Olímpico Internacional e o mercado segurador em geral. A Allianz Partners oferece seguro para cancelamento de ingressos aos torcedores e cobertura de assistência médica aos membros da família olímpica presentes no evento.

Como seguradora e gestora de riscos, a Allianz também desempenha um papel central no reforço da segurança, tanto no ecossistema do esporte quanto nas arenas, pistas e trajetos de competição. Desde janeiro de 2025, a empresa colabora com a Federação Alemã de Bobsleigh e Luge para elevar os padrões de segurança no bobsled. No centro da iniciativa está o “Safety Sled”, um bobsled precursor utilizado durante os campeonatos mundiais de 2025. Nos dias de prova — incluindo os que antecedem e os que ocorrerão em Milão–Cortina 2026 —, o “Safety Sled” analisará as condições do gelo e da pista e compartilhará informações com os pilotos, ajudando-os a se preparar de forma ideal antes da primeira descida.

Excelência no esporte e na vida

O apoio aos atletas segue no centro da parceria da Allianz com os Movimentos Olímpico e Paralímpico. O Time Allianz reúne atualmente 120 atletas e paratletas de 33 países. Desses, 38 competem em modalidades de inverno, com 28 atletas previstos para participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Milão–Cortina 2026. Entre as principais iniciativas estão o Buddy Program e o MoveNow, que oferecem mentoria, programas de educação financeira e orientação de carreira, ajudando os atletas a enfrentar os desafios tanto do esporte quanto da vida.

União e inclusão: 20 anos da parceria da Allianz com o Movimento Paralímpico

O ano de 2026 marca os 20 anos da parceria da Allianz com o Movimento Paralímpico, destacada pela colaboração com o Revezamento da Tocha Paralímpica dos Jogos de Inverno de Milão–Cortina 2026. Em 2006, a Allianz iniciou a sua relação com o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) e com a Associação Alemã de Esportes para Pessoas com Deficiência (DBS). Esse envolvimento inicial evoluiu para uma relação estratégica, que passou do apoio inicial à condição de primeira Parceira Internacional do IPC, em 2010, e posteriormente ao status de Parceira Olímpica e Paralímpica Mundial, em 2021.

Ao longo de duas décadas, a atuação da Allianz tem sido fundamental para ampliar a visibilidade e o profissionalismo dos esportes paralímpicos, expandir a inclusão e reunir atletas, famílias e torcedores em uma celebração compartilhada do potencial humano. Olhando para o futuro, a Allianz seguirá ampliando o acesso ao paradesporto em regiões sub-representadas, integrando novas gerações a partir da convicção de que o esporte pertence a todos.

Campanha global “Step into Life”

A ativação da Allianz para Milão–Cortina 2026, intitulada “Step into Life”, tem como foco os temas da preparação física e da confiança mental como base para desempenhos extraordinários. A campanha global envolve o público por meio de comerciais de TV impactantes e ferramentas digitais inovadoras voltadas à saúde. Ao conectar milhões de pessoas em mais de 40 mercados e atrair mais de 500 mil visitantes únicos para a landing page global da companhia, a iniciativa reforça a ambição da Allianz de unir pessoas por meio do esporte e de momentos da vida cotidiana.

“A nossa campanha destaca um momento universal — a pausa logo antes de dar um grande passo. Seja um atleta na largada ou qualquer pessoa diante de um desafio decisivo, é o instante em que o foco se intensifica e em que preparação e resiliência determinam o desempenho. A Allianz valoriza esse momento crucial, apoiando atletas e indivíduos enquanto se preparam para avançar com confiança”, destaca Eike Bürgel, líder da parceria Olímpica e Paralímpica da Allianz.

Na Itália, país-sede, a Allianz liderará o Revezamento da Tocha Paralímpica por 13 cidades e lançou uma campanha nacional de TV que celebra atletas italianos de diferentes gerações, destacando o poder dos Jogos de unir pessoas em todo o país. Outras ativações incluem eventos comunitários, ações em redes sociais e parcerias com o CONI (Comitê Olímpico Nacional Italiano), o CIP (Comitê Paralímpico Italiano) e federações esportivas nacionais. Para além dos Jogos, a Allianz Itália está comprometida com a construção de um legado duradouro, promovendo o acesso ao esporte para jovens com deficiência por meio da Fondazione Allianz UMANA MENTE.

Sobre o Grupo Allianz

O Grupo Allianz é uma das principais seguradoras e gestora de ativos do mundo, atendendo clientes corporativos e de varejo em mais de 70 países. Os clientes da Allianz se beneficiam de uma ampla gama de serviços de seguros pessoais e corporativos, que vão de seguros de propriedade, vida e saúde, aos serviços de assistência, ao seguro de crédito e de negócios globais. A Allianz é um dos maiores investidores do mundo, gerindo cerca de 761 bilhões de euros* em nome de seus clientes. Além disso, nossos gestores de ativos PIMCO e Allianz Global Investors administram mais 1,9 trilhão de euros* ativos de terceiros. Graças à nossa integração sistemática de critérios ecológicos e sociais em nossos processos de negócios e decisões de investimentos, nós estamos entre os líderes do setor de seguros no Índice Dow Jones de Sustentabilidade. Em 2024, mais de 156.000 colaboradores obtiveram receitas totais de 179,8 bilhões de euros e um lucro operacional de 16 bilhões de euros para o Grupo.