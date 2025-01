Allianz inicia o ano de 2025 com novidades no seguro de Vida Individual

Clientes passam a contar com serviço de Pronto Atendimento Virtual do Einstein em todos os pacotes, além de quatro novas opções de assistências e outras duas coberturas na Oferta Personalizada – Ao longo de 2024, a Allianz promoveu uma série de aprimoramentos em seu seguro de Vida Individual. E, para dar início a este ano, a companhia apresenta outras duas grandes novidades nesta carteira. A partir de agora, os clientes contam com uma gama ainda maior de assistências e coberturas, o que torna a solução da Allianz uma das mais completas do setor. As mudanças foram feitas com base em estudos de mercado, bem como nos pedidos dos corretores parceiros, e buscam atender às demandas em evolução dos segurados.

“Um dos nossos grandes objetivos é expandir os negócios de Vida no Brasil. Temos expertise e apetite para esse mercado e queremos nos desenvolver, sobretudo, nas soluções voltadas ao Vida Individual”, afirma Eric Lundgren, diretor executivo de Vida da Allianz Seguros. Segundo ele, as mudanças permitem que a companhia amplie as possibilidades de contratação do produto e alcance diferentes públicos. “As reformulações atendem aos mais variados perfis de clientes e suas necessidades, que variam muito de acordo com cada pessoa.”

Assistências

Com as implementações mais recentes, todas as sete ofertas do Allianz Vida Individual (“Simplificado”, “Básico”, “Essencial”, “Plus”, “Master”, “Exclusivo” e “Oferta Personalizada”) contratadas a partir de 15 de janeiro passam a contar com o serviço de Pronto Atendimento Virtual do Einstein. Voltada exclusivamente aos titulares, a opção está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, e visa fornecer, via celular ou computador, orientação médica on-line com foco em sintomas leves e comuns, evitando o deslocamento até uma clínica ou hospital em casos mais simples. “Este é um benefício a quem contrata o seguro de Vida da Allianz, sem custos adicionais para o segurado, sendo que sua utilização é ilimitada”, explica o diretor.

Já na “Oferta Personalizada”, houve a inclusão do valor de R$ 15 mil para Assistência Funeral Ampliada, além dos outros dois limites já disponíveis (R$ 7 mil e R$ 10 mil), fornecendo assim uma proteção robusta às famílias. Outras três novidades também foram implementadas:

Assistência Pet: garante o acesso a oito tipos de serviços para cães e gatos domésticos (aplicação de vacinas em domicílio, envio de ração, hospedagem pet, consulta veterinária, transporte veterinário emergencial, despesas com cirurgias e medicamentos, orientação veterinária por telefone e assistência funeral).

Assistência Residencial: oferece os serviços da assistência básica do Allianz Residência, entre eles chaveiro, encanador, desentupimento e reparos elétricos. Vigilância e Segurança: permite o acionamento de um profissional de segurança para a residência do segurado em casos de incêndio, explosão, vendaval, furacão, ciclone, tornado, arrombamento, furto ou roubo e quebra de vidros (de janela ou porta).

Coberturas

Duas coberturas também foram adicionadas à “Oferta Personalizada” do Allianz Vida Individual. A primeira delas é a DIT (Diária por Incapacidade Temporária), que garante indenização durante a recuperação de acidentes ou doenças cobertas pelo seguro.

Já a segunda é a cobertura de DHMO (Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas), que reembolsa despesas médicas, hospitalares e odontológicas do segurado para tratamento causado por um acidente pessoal coberto pelo seguro – desde que iniciado até 30 dias após o acidente e seguindo orientação e prescrição médica.

“Com essas mudanças, buscamos trazer benefícios agregados, tornando o seguro de Vida uma solução para o presente, para a proteção no hoje. Seguiremos firmes com o nosso propósito de contribuir com o desenvolvimento do mercado de seguro de Vida no Brasil”, conclui Eric.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Eric Lundgren, diretor executivo de Vida da Allianz Seguros