Allianz inicia agenda de lançamento do Alliadoz 2026 na região Sul

Ação divulga aos corretores parceiros as novidades do principal programa de relacionamento da companhia – A edição 2026 do Alliadoz, principal programa de relacionamento da Allianz Seguros com os corretores parceiros, está sendo apresentada em um tour que passa por diversas cidades da região Sul. Durante os encontros, os profissionais podem conhecer as novidades, os detalhes e os benefícios da iniciativa, que foi desenvolvida para fortalecer o relacionamento e incentivar a expansão e a diversificação do portfólio de produtos. As ações são realizadas em formatos variados, como cafés da manhã, almoços, jantares e transmissões on-line.

Para a diretora Comercial Regional Sul da Allianz, Cleide Camilotto, a proximidade com os parceiros é um dos pilares estratégicos da seguradora. “Essa agenda regional nos permite estar mais próximos dos corretores, entender suas demandas e reforçar que a companhia está preparada para apoiá-los no desenvolvimento de seus negócios”, afirma a executiva.

Nova edição

O programa chega com novidades em 2026. O principal destaque é a criação do segmento “Rubi”, voltado a corretores com PEL acima de R$ 1,2 milhão, que se junta às outras quatro segmentações já existentes (“Private”, “Diamante”, “Esmeralda” e “Topázio”). Entre os benefícios inéditos, estão o superbônus para corretores “Private” que cumprirem todos os requisitos do semestre, além de vantagens como consultoria financeira, gestão de patrimônio, crachá exclusivo e acesso ao escritório da Allianz em São Paulo.

Nesta edição, serão concedidos mais de mil prêmios. Os 20 corretores dos segmentos “Private” e “Diamante” que alcançarem as maiores pontuações ao longo do ano ganharão uma viagem a Pequim e Xangai, na China, com direito a um acompanhante. O roteiro inclui experiências ligadas à cultura oriental, gastronomia típica e hospedagem em hotéis de alto padrão.

Já os 20 corretores da nova categoria “Rubi” com melhor desempenho serão premiados com uma viagem à Patagônia Argentina, em um itinerário exclusivo, e 10 viagens para um resort brasileiro paradisíaco, ambas com um acompanhante cada. E os 125 corretores “Esmeralda” com o melhor desempenho também poderão curtir, com um acompanhante cada, todo o conforto e a tranquilidade de um resort cinco estrelas no Brasil. A ação é aberta a todos os corretores ativos e permanece válida até 31 de dezembro de 2026.

Agenda dos encontros

A Allianz realizou os eventos de lançamento do Alliadoz 2026 em diferentes pontos da região Sul. No Paraná, a companhia já passou por Toledo, Cascavel, Curitiba, Umuarama, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Guarapuava. No Rio Grande do Sul, as visitas aconteceram em Uruguaiana, Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim, Ijuí, Pelotas e Porto Alegre, Santa Maria e Caxias do Sul. Em Santa Catarina, os eventos foram promovidos em São Miguel do Oeste, Blumenau, Itajaí, Florianópolis, Joinville, Criciúma e Chapecó. Ainda estão programados outros encontros nas seguintes cidades:

11/2: Joaçaba (SC)

24/2: Pato Branco (PR)

24/2: Rio do Sul (SC)

25/2: Francisco Beltrão (PR)

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Allianz lança o programa Alliadoz 2026 em Curitiba. (Crédito: divulgação)